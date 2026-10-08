Obavijesti

Sport

Komentari 3
DOZNAJEMO

Evo gdje bi u Hrvatskoj Hrgović trebao braniti pojas: Spominju tri opcije, na jednoj se već radi

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: < 1 min
Evo gdje bi u Hrvatskoj Hrgović trebao braniti pojas: Spominju tri opcije, na jednoj se već radi
Foto: Peter Cziborra
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pulska Arena ili, eventualno, nova Kranjčevićeva nisu logistički stabilne opcije, budući da bi se meč Hrgovića i Sancheza trebao održati početkom 2027.

Admiral

Hrvatski teškaš Filip Hrgović (21-1) branit će pojas IBF-ova svjetskog prvaka pred domaćim navijačima, a protivnik bi mu trebao biti opasni Kubanac Frank Sanchez (26-1).

POGLEDAJTE VIDEO: Itauma nije sljedeći

Pokretanje videa...

Itauma nije sljedeći. Evo protiv koga bi Hrgović trebao u ring VIDEO
Itauma nije sljedeći. Evo protiv koga bi Hrgović trebao u ring | Video: 24sata/Pixsell/Reuters

Veliku vijest u razgovoru za Playbook Boxing potvrdio je prije nekoliko dana jedan od najutjecajnijih svjetskih boksačkih promotora Frank Warren. Nakon što je Hrgović došao do titule pobjedom protiv Mosesa Itaume, nagrada za taj pothvat bit će borba na domaćem terenu.

- Njegova nagrada za osvajanje titule i pobjedu protiv Itaume bit će borba u Hrvatskoj. To je njegova velika želja. Intenzivno radimo na tome da taj meč realiziramo početkom iduće godine - rekao je Warren.

Točan datum još nije poznat, no doznajemo da bi obrana IBF-ova naslova trebala biti u Areni Zagreb. Hrgović je prije isticao kako bi mu san bio boksati na Maksimiru ili Poljudu, ali otvoreni stadioni nisu realna opcija za zimski termin.

Arena Zagreb nameće se kao najizglednije rješenje. Kapacitet od 15.000 do 18.000 gledatelja omogućio bi veliku produkciju kakvu zahtijeva borba za svjetski naslov. Pulska Arena ili novi stadion u Kranjčevićevoj nisu realne budući da to logistički baš i nisu najstabilnije opcije.

ČUDNA OBJAVA Što se tu događa!? Babić nakon 487 dana odradio sparing pa najavio: 'Borim se za 15 dana!'
Što se tu događa!? Babić nakon 487 dana odradio sparing pa najavio: 'Borim se za 15 dana!'
UOČI SAMOG KONCERTA Drama oko nastupa Ace Lukasa u Areni Zagreb. On se oglasio: 'Hoće li ga biti ili ne, to ovisi...'
Drama oko nastupa Ace Lukasa u Areni Zagreb. On se oglasio: 'Hoće li ga biti ili ne, to ovisi...'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Kad ona dođe na košarku, ometa fanove. Znate li zašto?
ŽENA NBA ZVIJEZDE

FOTO Kad ona dođe na košarku, ometa fanove. Znate li zašto?

Jordyn Woods i košarkaš Knicksa Karl-Anthony Towns su romansu izgradili iz prijateljstva. Od kolovoza 2026. su bračni par, a vjenčali su se u Malibuu
FOTO Seksi i agresivno njezin je moto. Sada je nominirana za najbolju atletičarku Europe!
BRITANSKA LJEPOTICA

FOTO Seksi i agresivno njezin je moto. Sada je nominirana za najbolju atletičarku Europe!

"Možete biti akademski opasni i božice staze", poručila je Amy Hunt s osmijehom, nekoliko trenutaka nakon što je u Tokiju osvojila srebro na 200 metara i potvrdila status nove britanske atletske junakinje. Nije žrtvovala edukaciju radi sporta, a sad ubire plodove napornog rada
FOTO Ronaldo kupio privatni raj na ekskluzivnom otoku s dvije vile. Jedna samo za njega i nju
EVO KOLIKO KOŠTA

FOTO Ronaldo kupio privatni raj na ekskluzivnom otoku s dvije vile. Jedna samo za njega i nju

Ronaldo i Georgina kupili dvije luksuzne vile u Saudijskoj Arabiji! Domovi na otoku Nujuma vrijede preko 8 milijuna eura. Uživaju u privatnosti i prirodi Crvenog mora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026