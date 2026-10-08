Evo gdje bi u Hrvatskoj Hrgović trebao braniti pojas: Spominju tri opcije, na jednoj se već radi

Hrvatski teškaš Filip Hrgović (21-1) branit će pojas IBF-ova svjetskog prvaka pred domaćim navijačima, a protivnik bi mu trebao biti opasni Kubanac Frank Sanchez (26-1).

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Pokretanje videa... VIDEO Itauma nije sljedeći. Evo protiv koga bi Hrgović trebao u ring | Video: 24sata/Pixsell/Reuters

Veliku vijest u razgovoru za Playbook Boxing potvrdio je prije nekoliko dana jedan od najutjecajnijih svjetskih boksačkih promotora Frank Warren. Nakon što je Hrgović došao do titule pobjedom protiv Mosesa Itaume, nagrada za taj pothvat bit će borba na domaćem terenu.

- Njegova nagrada za osvajanje titule i pobjedu protiv Itaume bit će borba u Hrvatskoj. To je njegova velika želja. Intenzivno radimo na tome da taj meč realiziramo početkom iduće godine - rekao je Warren.

Točan datum još nije poznat, no doznajemo da bi obrana IBF-ova naslova trebala biti u Areni Zagreb. Hrgović je prije isticao kako bi mu san bio boksati na Maksimiru ili Poljudu, ali otvoreni stadioni nisu realna opcija za zimski termin.

Arena Zagreb nameće se kao najizglednije rješenje. Kapacitet od 15.000 do 18.000 gledatelja omogućio bi veliku produkciju kakvu zahtijeva borba za svjetski naslov. Pulska Arena ili novi stadion u Kranjčevićevoj nisu realne budući da to logistički baš i nisu najstabilnije opcije.