Evo gdje će Hrvatska ugostiti Engleze i Španjolce u Ligi nacija nakon Svjetskog prvenstva

Hrvatska nogometna reprezentacija ulazi u novu natjecateljsku jesen nakon Svjetskog prvenstva, a Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) potvrdio je gradove domaćine za ključne utakmice Lige nacija. "Vatrene" u elitnoj Ligi A očekuju dvoboji protiv europskih nogometnih velesila - Španjolske, Engleske te uvijek neugodne Češke, a poznat je i detaljan raspored utakmica koje će se igrati na domaćem terenu.

Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja'

Listopad donosi dva velika derbija u Hrvatskoj. Prvo će Engleska gostovati u Zagrebu trećeg listopada, dok će samo tri dana kasnije, šestog listopada, na splitskom Poljudu snage odmjeriti Hrvatska i Španjolska.

Početak natjecanja s dva teška gostovanja

Novo, peto izdanje Lige nacija Hrvatska otvara u rujnu s dvije utakmice na gostujućim terenima. Prvi ispit na rasporedu je 26. rujna protiv Češke. Utakmica će se odigrati u Olomoucu, na stadionu Andruv, domu nogometnog kluba Sigma. Zbog ranije disciplinske kazne Uefe, na ovoj utakmici neće biti dozvoljena prisutnost hrvatskih navijača. Kapacitet stadiona je nešto veći od 12 tisuća mjesta, što znači da bi i u normalnim okolnostima potražnja za ulaznicama bila velika.

Samo tri dana kasnije, 29. rujna, slijedi još jedan veliki izazov. "Vatreni" putuju u Španjolsku, a domaćin će biti grad Murcia i stadion Nueva Condomina, čiji je kapacitet oko 31 tisuću gledatelja. Iako Španjolci imaju i veće stadione, odlučili su jednu od najjačih reprezentacija svijeta ugostiti u Murciji.

Maksimir bez gledatelja, Poljud spreman za spektakl

Listopadski dio natjecanja rezerviran je za domaće utakmice. Prvi susret, onaj protiv Engleske trećeg listopada s početkom u 18 sati, igrat će se na Maksimiru. Nažalost, zbog disciplinske sankcije koju je Uefa izrekla HNS-u, ovaj nogometni klasik odigrat će se pred praznim tribinama.

Nakon sablasne atmosfere u Zagrebu, slijedi potpuno drugačija slika u Splitu. Šestog listopada na stadion Poljud stiže moćna Španjolska. Utakmica počinje u 20:45 sati, a nema sumnje da će splitski stadion biti ispunjen do posljednjeg mjesta i da će "vatrene" nositi gromoglasna podrška s tribina.

Završnica skupine u studenom

Natjecanje po skupinama Lige nacija završava se u studenom. Hrvatska će prvo 12. studenog gostovati kod Engleske, a mjesto radnje te utakmice još nije određeno. Posljednje, šesto kolo, donosi domaću utakmicu protiv Češke koja je na rasporedu 15. studenog. Odluka o stadionu na kojem će Hrvatska zaključiti grupnu fazu bit će donesena naknadno. Podsjetimo, prvo i drugo mjesto u skupini vode u četvrtfinale Lige nacija koje se igra u ožujku 2027. godine.

*uz korištenje AI-ja.