Evo gdje gledati: 'Barakude' u borbi za broncu protiv Grčke

Hrvatski se vaterpolisti, nažalost, nisu plasirali u finale Svjetskog prvenstva u Mađarskoj, no moraju dignuti glave i još malo 'zapeti' jer pred njima je utakmica za broncu protiv Grčke (HRT, 14.30). 'Barakude' će danas tražiti osmu medalju na svjetskim prvenstvima, petu brončanu.

Izabranici Ivice Tucka brane broncu iz Gwangjua 2019., a na drugoj će strani stajati olimpijski doprvaci iz Tokija s kojima su već igrali na otvaranju ovog SP-a. Bila je to prva utakmica u grupi i završila je 8-8. Upravo je ta utakmica našim dečkima, mahom debitantima, pokazala da se mogu nositi s najvećim momčadima. Tako smo, na kraju krajeva, i došli do polufinala. Gdje nam napad nije radio. Zabili smo samo pet golova uz crne rupe od 15 minuta bez postignutog pogotka. No, ta je utakmica prošlost.

- Moramo dignuti glave i zapeti. Zadnja utakmica na turniru je najvažnija uvijek da je završiš pobjedom. I da se igra za 11. mjesto, moraš pobijediti. Ne smijemo gubiti glavu, kao u prvoj utakmici s njima na otvaranju, to nas može koštati skupo jer Grci znaju stati na lopti. Moramo spriječiti golove preko bloka, igrači moraju braniti gol također, jučer smo primili tri takva gola. Nećemo riješiti utakmicu u prvoj četvrtini iz dva šuta - kazao je hrvatski izbornik, koji nije htio otkriti tko će od naših na gol. Bijač brani u Olympiacosu i poznaje Grke 'u dušu'.

- Vrhunski turnir je iza nas i želimo ga završiti na način kakav nam i priliči. Pokazali smo da imamo kvalitetu i ne bojim se da se ekipa neće probuditi uoči utakmice za treće mjesto - rekao je Fatović, a Krapić je dodao:

- Smatram da ako osvojimo medalju u nedjelju da bi to bio velik uspjeh i rezultat za Hrvatsku. Nema žaljenja i glavu gore - kazao je Krapić.

Inače, u Tuckov roster za današnju utakmicu napokon se vraća i Rino Burić, koji je zbog suspenzije propustio tri utakmice, može se reći i najvažnije. Svjež je, 'gladan je', mogao bi danas biti važan adut.

- Vraća nam se i Burić koji nije igrao cijelu nokaut-fazu, a pogotovo se osjetilo protiv Španjolaca jer je on trebao biti taj uz Žuvelu za ulazak kao drugi centar i razbijanje zone. Ispao je iz ritma, naravno, ali odmorniji je i ima sigurno još veću želju - zaključio je Tucak.

