Evo gdje gledati Čilića, Ćorića, Donnu i Noleta na Adria Touru

Teniski tjedan na Višnjiku došao je do vrhunca - dva dana glavnog turnira moći će pratiti zaljubljenici u 'bijeli sport' kako izravno sa tribina, tako i putem malih ekrana. A već u 12 sati na teren izlazi Donna Vekić

<p>Novak Đoković, Borna Ćorić, Marin Čilić, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov,Andrej Rubljov, Peđa Krstin i Danilo Petrović tenisači su koje će zadarska publika imati priliku gledati u 'Adria Tour' teniskom spektaklu koji će se nakon nekoliko mjeseci pauze od 'bijelog sporta' zbog pandemije korona virusa održati u Zadru. Cijeli tjedan igrao se kvalifikacijski dio turnira, a stiglo je vrijeme i za vrhunac.</p><p>Prije svih će na teren u ekshibicijskom meču izaći Donna Vekić koja će zaigrati protiv Olge Danilović, a nakon toga slijedi kompetitivni dio. tenisači su podijeljeni u dvije grupe - A (Đoković, Dimitrov, Ćorić, Krstin) i B (Zverev, Rubljov, Čilić, Petrović).</p><p><strong>POGLEDAJTE: Novak trenira na plaži</strong></p><p>Cijene ulaznica kreću se od 120 kuna do 200, a u njih su uključeni i popratno-zabavni događaji poput koncerata Petra Graše i Gibonnija. Pravila su, za glavni turnir, kao i u Beogradu, u kojemu je trijumfirao Dominic Thiem; igra se na dva dobivena seta do 4 gema. Tu je i nagradni fond, tenisači će u kvalifikacijama podijeliti 35.000 eura, a tenisačice 15.000.</p><p>Prijenos možete pratiti na programu Sportkluba, a uvodna emisija počinje već u 11 sati.</p><p><strong>Ekshibicija</strong></p><p>12.00 VEKIĆ, Donna - DANILOVIĆ, Olga</p><p><strong>Round Robin - Prvo kolo</strong></p><p>Ne prije 14:00 DIMITROV, Grigor vs. ĆORIĆ, Borna <br/> Nakon toga : ZVEREV, Alexander vs. PETROVIĆ, Danilo<br/> ĐOKOVIĆ, Novak vs. KRSTIN, Peđa<br/> RUBLJOV, Andrej vs. ČILIĆ, Marin</p><p><strong>Round Robin - Drugo kolo</strong></p><p>Ne prije 19:00 DIMITROV, Grigor vs. KRSTIN, Peđa<br/> Nakon toga RUBLJOV, Andrej vs. PETROVIĆ, Danilo<br/> ĐOKOVIĆ, Novak vs. ĆORIĆ, Borna<br/> ZVEREV, Alexander vs. ČILIĆ, Marin</p>