Evo gdje gledati Dinamo protiv Osijeka, Rijeku, talijanski derbi, Barcu te kultni Der Klassiker

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
Osijek: NK Osijek protiv GNK Dinamo u prvom kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Osim istaknutih dvoboja, valja spomenuti da Arsenal gostuje kod Fulhama od 18.30 u Premier ligi, a Perišićev PSG dočekuje GA Eaglese od 18.45 u nizozemskoj Eredivisie

Današnji je program bogat zanimljivim utakmicama diljem Europe. Mnogima je nedostajao europski klupski nogomet, a nakon listopadske reprezentativnke stanke u pogon se vraćaju lige diljem kontinenta. Ovo su najzanimljivije utakmice. 

Golovi s utakmice Vukovar - Lokomotiva 01:43
Golovi s utakmice Vukovar - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Slaven Belupo - Rijeka (15.30, MAX Sport 1)

Hrvatski prvak stiže u Koprivnicu pod imperativom pobjede. Nakon slabog otvaranja sezone Riječani se žele vratiti u pobjednički ritam i povezati nekoliko slavlja u nizu. U prošlom su kolu slavili u Gorici (1-3) i to im je bila tek druga pobjeda ove sezone pa se nalaze na osmom mjestu prvenstvene ljestvice s 10 bodova, dva manje od šestoplasiranog Slavena. 

Manchester City - Everton 16.00 (Arena Sport 1)

Mateo Kovačić vratio se igranju nogometa nakon pet mjeseci u utakmici Hrvatske i Gibraltara, ali pitanje je hoće li biti spreman za početi u prvih 11 protiv Evertona. "Građani" bi se pobjedom barem privremeno izjednačili na vrhu poretka s Arsenalom, a protiv Evertona su veliki favoriti. Joško Gvardiol očekuje se u prvom sastavu. 

LaLiga - FC Barcelona v Real Sociedad
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Barcelona - Girona 16.15 (Arena Sport 3)

Katalonski derbi u 9. kolu La Lige. Iduće prvenstveno kolo donosi El Clasico i Barcelona si ne želi dopustiti još jedan kiks prije njega. Druga je "blaugrana" u poretku s dva boda manje od Reala kojeg u nedjelju čeka gradski okršaj protiv Getafea. S druge strane, Girona je 17. i jedan od kandidata za ispadanje, a Dominik Livaković još čeka pravu šansu na vratima momčadi. Teško će je danas dobiti...

Dinamo - Osijek 18.00 (MAX Sport 1)

Iako su "bijelo-plavi" pretposljednja momčad lige sa svega devet bodova, u prošlosti su nerijetko znali zapapriti Dinamu. "Modre" nakon ovog okršaja čeka gostovanje kod Malmoa u Europskoj ligi i žele na što bolji mogući način dočekati taj dvoboj. Mario Kovačević trebao bi s najjačim snagama krenuti na Osijek i sve osim pobjede Dinama bilo bi iznenađenje. 

Bayern - Borussia Dortmund 18.30 (Sport Klub 1)

Der Klassiker! Bavarci su s maksimalnih 18 bodova ušli u prvenstvo nakon prvih šest kola, dok je Dortmund odigrao dva remija i tako zaostaje četiri boda za vodećima. Ipak, mora se priznati da jedni i drugi izgledaju jako dobro na početku sezone, pogotovo Bayern, a u posebno je dobroj formi Harry Kane koji je u 10 utakmica zabio 18 golova! 

Bundesliga - 1. FSV Mainz 05 v Borussia Dortmund
Foto: Heiko Becker/REUTERS

Roma - Inter 20.45 (Arena Sport 1)

Rimljani su odlično ušli u prvenstvo i u prvih šest kola osvojili 15 od 18 mogućih bodova. Nalaze se na drugom mjestu prvenstvene ljestvice i samo ih gol razlika drži ispod vodećeg Napolija. Inter je četiri utakmice pobijedio, a dvije izgubio i trener Cristian Chivu nalazi se pod velikim pritiskom. Neće mu biti lako u Rimu, očekuje se užarena atmosfera. 

Serie A - Inter Milan v AS Roma
Foto: MASSIMO PINCA/REUTERS

