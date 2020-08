Evo gdje gledati finale Kupa: U Šibeniku nas čeka - poslastica...

Zanimljivo, Riječani su 'lokose' posljednji put pobijedili još tamo u drugom kolu i to u Zagrebu kada ih je s klupe vodio Igor Bišćan. Strijelac pobjedničkog gola bio je Čolak i to tek u 91. minuti

<p>U ovogodišnjem šibenskom finalu Kupa, momčad <strong>Simona Rožmana </strong>brani aktualni naslov osvajača Rabuzinovog sunca. Iskustvo u odigravanju ovakvih utakmica apsolutno je na njihovoj strani. Klub iz 'grada koji teče' u finalu Kupa je već šesti puta bio pobjednik, a igrao ih je 10 otkada je Hrvatske.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Obnova Šubićevca</strong></p><p>Ipak, s druge strane im stoji najatraktivniji nogomet HNL-a ove sezone - <strong>Tomićeva Lokomotiva</strong>. Lokomotiva (65) je osvojila bod više od <strong>Rijeke </strong>(64) u prvenstvenim nastupima, iako su momčadi ostvarile identičan broj pobjeda (19) i postigle gotovo isti broj golova (Rijeka 58, Lokomotiva 57). </p><p>Ipak, gledajući međusobne oglede i općenito nastupe nakon stanke, Lokomotiva je ipak favorit u ovome susretu, iako su svi ovo finale najavili kao 'napokon jedno u kojemu pobjednik nije jednostavan za pretpostaviti' prije samog početka utakmice.</p><p>Zanimljivo, Riječani su 'vagonaše' posljednji put pobijedili još tamo u drugom kolu i to u Zagrebu kada ih je s klupe vodio Igor Bišćan. Strijelac pobjedničkog gola bio je Čolak i to tek u 91. minuti.</p><h2>Treneri su spremni</h2><p>- Jedno je sigurno: bit će nam jako teško. S druge strane bit će jaka Lokomotiva. Brza momčad, sa sjajnom tranzicijom, jednako takvom dijagonalom, odlična u nalaženju prostora za oba svoja krilna napadača... Ali ja mislim da smo se jako dobro pripremili za njih - kaže trener Rijeke pa dodaje:</p><p>- Finale... Točno sam tamo gdje smo željeli biti! I super-zadovoljan sam u kakvom stanju ulazimo u utakmicu za trofej. Četiri dobre predstave, četiri uzastopne pobjede (Dinamo 2-0, Inter 1-0, Hajduk 3-2 i Istra 4-2, op.a.). Dečki rade strahovito vrijedno i naporno, 100% su fokusirani samo i jedino na trofej koji branimo i opet želimo osvojiti - priča Rožman.</p><p>Goran Tomić se vraća u rodni Šibenik, ali finale Kupa se igra pred praznim tribinama.</p><p>- Uh, ne mogu ni reći koliko mi je žao zbog toga, ali to je odluka HNS-a i mi ju poštujemo. Mislim kako bi moj kondicijski trener Antonio Cinotti koji je također Šibenčani i ja popunili cijelu zapadnu tribinu. Strašno mi je žao što na tribinama neće biti navijača, ali više od svega želim trofej u svom Šibeniku - rekao je.</p><h2>Na dva programa</h2><p>Ovu nogometnu poslasticu na šibenskom, nažalost praznom, Šubićevcu možete pratiti na čak dva programa - na <strong>HRT</strong> 2 i na <strong>HNTV</strong>-u, a prvi sučev zvižduk čut ćete u <strong>20:30 sati. </strong></p><p> </p>