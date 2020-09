Evo gdje gledati Galatasaray - Hajduk, Rijeka - Kolos, Malmö - Lokomotiva i Bayern - Sevilla

Posljednji rujanski četvrtak bit će vrlo bogat nogometnim prijenosima, a tri kluba iz HNL-a love play-off Europske lige. Na kraju večeri Ivan Rakitić u službenom debiju u Sevilli lovi Uefin superkup

<p><strong>Osijek</strong>, nažalost, nije prošao Basel, ali u Europskoj ligi ostala su čak četiri hrvatska kluba. <strong>Dinamo</strong> već čeka u play-offu nakon ispadanja u trećem pretkolu Lige prvaka, a tamo će večeras pokušati doći <strong>Lokomotiva</strong>, <strong>Hajduk</strong> i <strong>Rijeka</strong>. Završnica bogate nogometne večeri dat će nam odgovor na pitanje tko će ponijeti prvi europski klupski trofej ove sezone u superkupu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening Hajduka u Istanbulu</strong></p><h2>Malmö - Lokomotiva</h2><p>Prvi će na teren viceprvaci <strong>lokosi</strong>, koji se vraćaju eurokupovima mjesec dana nakon tijesnog ispadanja od bečkog Rapida u drugom pretkolu Lige prvaka u Kranjčevićevoj (1-0). Protivnik je <strong>Malmö</strong>, klub koji je Dinamu ostao u lijepom sjećanju iz sezone 2011/12., gdje su se dramatično provukli ukupnom pobjedom 4-3 (4-1 u Maksimiru, 0-2 u Švedkskoj).</p><p>Jedan čovjek bio je važan čimbenik te "modre" momčadi i večeras će prijetiti u dresu kluba s Kajzerice. Sammir je prije devet godina zabio Malmöu iz penala u prvoj utakmici na Maksimiru, a ovaj put pokušat će napraviti isto na stadionu Eleda. Nema uzvrata, ali nema ni navijača i lokosi će probati napraviti korak dalje.</p><p>Utakmicu koja počinje u <strong>19 sati</strong> sudi Francuz François Letexier, Malmö je veliki favorit prema kladionicama (koeficijent 1,35 naspram 7,80 na Lokomotivu, na remi je 5,25), a izravan televizijski prijenos je na kanalu Arena Sport 3.</p><p>Prođe li Lokomotiva, u play-offu će idući četvrtak u Zagrebu dočekati pobjednika meča između španjolske <strong>Granade</strong> i gruzijskog <strong>Lokomotiva Tbilisi</strong> koji se igra u Granadi od 20 sati.</p><h2>Galatasaray - Hajduk</h2><p>'Bili' su prošli tjedan uz neočekivano puno muke prošli makedonsku Renovu na gostovanju 1-0 golom Mije Caktaša, a treća runda kvalifikacija donosi im renomiranog protivnika, turski <strong>Galatasaray</strong>. I to opet na gostovanju.</p><p><strong>Hajduk</strong> je od 2014. do 2017. četiri sezone u nizu zapinjao u play-offu kvalifikacija ovog natjecanja, gdje ga nije bilo prošle dvije sezone.</p><p>Na Türk Telecom Arenu vraća se Hari Vukas, gdje je kao pomoćnik Igora Tudora u Galatasarayu radio od veljače do prosinca 2017. Olakotna je okolnost za "majstore s mora" što Galata u nedjelju igra derbi s Fenerbahčeom pa bi trener Fatih Terim trebao odmoriti jake karike Ardu Turana i Radamela Falcaa.</p><p>Domaćini su u svakom slučaju veliki favoriti za prolazak (koeficijent na pobjedu 1,60, na Hajduk 5,50, a remi 3,70). Utakmicu koja počinje u <strong>20 sati</strong> sudi Škot Craig Pawson, a izravan televizijski prijenos je na kanalu <strong>Arena Sport 1</strong>.</p><p>Prođe li Hajduk u play-off, morat će na treće gostovanje u dva tjedna. Protivnik će mu biti bolji iz ogleda nizozemskog Willema II i škotskog Rangersa, koji igraju u Tilburgu od 21 sat.</p><h2>Rijeka - Kolos</h2><p>Prva europska utakmica za <strong>Riječane</strong> ove sezone ne bi smjela predstavljati preveliku prepreku. Jer protivnik je ukrajinska momčad <strong>Kolos</strong> iz Kovalivke, klub koji je osnovan tek 2012. i do 2015. igrao je amatersko prvenstvo Kijevske oblasti.</p><p>U Europsku ligu Kolos je došao osvajanjem ukrajinskog kupa, a u drugom pretkolu iznenadio je grčki Aris pobijedivši u Solunu 2-1. No Rijeka se na takvim preprekama već znala opeći.</p><p>Dovoljno se sjetiti 2018. i norveškog Sarpsborga koji ju je izbacio u dvije utakmice i igrao grupnu fazu Europske lige, a lani je jedva izbjegao ispadanje iz norveškog elitnog društva.</p><p>Prednost za Rijeku, osim kvalitete, svakako je i domaći teren Rujevice i momčad Simona Rožmana morala bi u 90 minuta proći u play-off. Tamo bi gostovali kod pobjednika meča između danskog kopenhagena i poljskog Piasta Gliwice (početak u 20 sati) idući četvrtak.</p><p>Kladionice vjeruju Rijeci (1,85 na pobjedu, 4,0 na Kolos, 3,40 na remi), a utakmicu koja počinje u <strong>20.45</strong> sudi Portugalac Tiago Martins. Izravan je televizijski prijenos na kanalu <strong>Arena Sport 2</strong>, a uvodna studijska emisija počinje u 20.20.</p><h2>Bayern - Sevilla</h2><p>Osim pretkola Europske lige, bit će zanimljivo pratiti i ogled Uefina superkupa između osvajača Lige prvaka i Europske lige na novoj Puskás Areni u Budimpešti, koja će biti jedan od stadiona domaćina odgođenoga Europskog prvenstva i prva europska utakmica s gledateljima od izbijanja pandemije korona virusa.</p><p>I <strong>Bayern</strong> i <strong>Sevilla</strong>, zanimljivo, imaju po jedan superkup. Bayern ga je osvojio 2013., a Sevilla 2006. Bavarci su triput gubili (1975., 1976. i 2001.), a Andalužani četiri puta (2007., 2014., 2015. i 2016.).</p><p>Ivana Perišića, koji je s Bayernom osvojio Ligu prvaka u Portugalu, više nema u momčadi Hansija Flicka, već se vratio s posudbe u Inter. No na drugoj strani bit će Hrvat <strong>Ivan Rakitić</strong>, koji se nakon šest sezona u Barceloni vratio u klub kojega je kao kapetan vodio do Europske lige 2013/14.</p><p>Bit će to Rakitićeva premijera kao bivšega hrvatskoga nogometnog reprezentativca tri dana nakon što se neočekivano oprostio od dresa "vatrenih". Uefin superkup, zanimljivo, osvojio je s Barcelonom 2015. upravo protiv Seville, kad je nakon produžetaka u Tbilisiju slavio 5-4.</p><p>Bayern je uvjerljivi favorit prema kladionicama (koeficijent 1,40, na Sevillu 8,10, a remi 4,30). Utakmica počinje u <strong>21 sat</strong>, sudi je Englez Anthony Taylor, a izravan je televizijski prijenos na <strong>drugom programu Hrvatske televizije</strong>.</p><h2>Europski nogomet, četvrtak, 24. rujna</h2>