Evo gdje gledati Ligu prvaka: Atletico - Man. United, Sučić i Inter na Leku, Barca u Turskoj

Nakon pauze za reprezentacije, vraća se Liga prvaka. Drugo kolo najelitnijeg nogometnog natjecanja donosi fenomenalne susrete, a u utorak će na teren i Hrvati. U fokusu će biti Franjo Ivanović, Petar Sučić i Ivan Perišić, a derbi dana mogao bi se igrati u Madridu gdje Atletico dočekuje "crvene vragove".

Sučić i Inter traže prvu pobjedu protiv Bruggea

Inter na domaćem terenu dočekuje Club Brugge Ivana Leke u potrazi za prvim europskim bodovima. Obje momčadi žele popraviti dojam iz prvog kola i prekinuti loš rezultatski niz u najelitnijem klupskom natjecanju.

Talijanski prvak u prvoj je utakmici poražen od Real Madrida 2-1 na teškom gostovanju. S druge strane, belgijska momčad tijesno je izgubila od Aston Ville rezultatom 3-2.

Hrvatski veznjak Petar Sučić mogao bi biti u prvih 11, pogotovo nakon što je zabio gol u prvenstvenoj pobjedi protiv Parme. Zanimljivost ovog susreta je povratak iskusnog vratara Yanna Sommera na stadion gdje je donedavno igrao, ali sada brani boje Bruggea.

Spektakl u Madridu i Perišićev povratak u Njemačku

Atletico Madrid na svom stadionu dočekuje Manchester United u jednom od najiščekivanijih dvoboja večeri. Domaćini ulaze u susret na krilima prvenstvene pobjede protiv Alavesa koju im je u završnici donio Cristian Romero (2-1).

Engleski velikan imao je uspješan start u Europi jer su u prvom kolu glatko slavili protiv Sabaha 4-0. Unatoč lošijoj formi u engleskom prvenstvu, momčad se nada da može iznenaditi domaćina u Španjolskoj.

U Njemačkoj će snage odmjeriti RB Leipzig i PSV, a jedan od glavnih aduta nizozemske momčadi bit će Ivan Perišić. Leipzig traži iskupljenje za neočekivano težak poraz od Coma 4-1, dok je PSV u prvom kolu odigrao 1-1 protiv Šahtara. Perišić je ušao s klupe u zadnjoj utakmici prvenstva, ali bi u Ligi prvaka mogao biti prva opcija.

Vruće gostovanje Katalonaca i preostali dvoboji

Barcelona putuje u Istanbul gdje ih pred vatrenim navijačima čeka Galatasaray. Katalonci u susret ulaze puni samopouzdanja nakon što su u prvom susretu na domaćem terenu deklasirali Feyenoord 5-1.

Turska momčad morat će pokazati puno bolju igru ako želi izbjeći novi neuspjeh, s obzirom na to da su nedavno u Europi izgubili od Sportinga 3-1. Ipak, domaći teren i glasna podrška uvijek im predstavljaju veliku prednost.

Od ostalih utakmica u utorak ističe se dvoboj u kojem Arsenal na domaćem terenu dočekuje Lille. Bogat nogometni program upotpunjuju susreti Lens Franje Ivanovića i Sporting, Sabah, kojeg vodi Valdas Dambrauskas, protiv Slavije Prag, Villarreal - Napoli te susret Vikinga i velikog favorita Bayern Münchena, koji je u prvom kolu LP-a zabio pet komada Bodo/Glimtu.

Evo gdje sve gledati

Lens - Sporting, 18.45, Arenasport 2

Sabah - Slavia Prag, 18.45, Arenasport 4

Atletico Madrid - Manchester United, 21.00, Arensport 1

Galatasaray - Barcelona, 21.00, Arenasport 3

Arenasport 4, 21.00, multiprijenos

Inter - Club Brugge, 21.00, Arenasport 5

Arsenal - Lille, 21.00, Arenasport 6

Viking - Bayern, 21.00, Arenasport 7

Red Bull Leipzig - PSV, 21.00, Arenasport 8

Villarreal - Napoli, 21.00, Arenasport 9