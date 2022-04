Evo gdje gledati Ligu prvaka: Okršaj trenerskih velikana, Pep još nije zaboravio onaj poraz

Nakon reprezentativne stanke, na velika vrata vraća nam se Liga prvaka. Večeras od 21 sat na rasporedu su dvije četvrtfinalne utakmice.

Smješkao se Jürgen Klopp nakon ždrijeba četvrtfinala Lige prvaka. Uz svo poštovanje prema Benfici, treba priznati kako je Liverpool izvukao jackpot. Kada vidite tko im je sve prijetio u četvrtfinalu, prošli su fantastično.

Redsi igraju fantastično u posljednje vrijeme, a bore se za trofeje baš na svim frontovima. Uz to, Liga kup su već osvojili. U posljednjih 20 utakmica remizirali su triput i izgubili tek jednom, ali to im je sigurno bio najslađi poraz. Inter je slavio 1-0 u uzvratu osmine finala, ali nedovoljno da nadoknadi poraz iz prve utakmice (2-0).

Jurgen Klopp ima nevjerojatnu privilegiju da u završnici sezone ima baš sve igrače na raspolaganju pa ne treba tu puno filozofirati. Sve osim pobjede Liverpoola bila bi velika senzacija. A vjerujte, itekako će biti motivirani. Već za vikend čeka ih veliki derbi protiv Manchester Cityja i vrlo vjerojatno, utakmica koja bi mogla odlučiti prvaka.

No, nije Benfica za podcijeniti. U osmini finala svi su vidjeli Ajax kao favorita za prolazak dalje, ali prkosni Portugalci slavili su 1-0 u Amsterdamu pa s ukupnih 3-2 izborili okršaj protiv Liverpoola. Ipak, uvertira u ovaj susret nije baš bila najbolja.

Benfica je izgubila od Brage 3-2 prije četiri dana pa tako samo potvrdila ono što njezini navijači gledaju kroz cijelu sezonu. Toplo hladne igre uz dosta kikseva. U prvenstvu se nalazi na trećem mjestu s čak 15 bodova zaostatka za prvoplasiranim Portom. Za srušiti Liverpool svaki igrač morat će igrati iznad svojih mogućnosti. I još duplo. Uz vatrenu podršku domaćih navijača u Lisabonu, to je preduvjet za čudo.

Trener Nelson Verissimo ne može računati na Lucasa Verissima i Pinha. Prijenos je na Areni Sport 1.

A derbi večeri gledat ćemo u Manchesteru između Cityja i Atletico Madrida. Diego Simeone i njegov Atletico protiv starog znanca Pepa Guardiole. Vodili su bitke dok je Pep trenirao Barcu, ali i Bayern. I iz tih dana ne pamti Atletico po dobrome.

S Barcelonom je osvojio dvije Lige prvaka, s Manchester Cityjem igrao finale prije godinu dana te se ove sezone nada 'klempavom trofej', ali s Bayern Münchenom nije uspio doći ni do finala. I to zbog Simeonea. Atletico je svojim autobusom izludio Bavarce pa zbog gola u gostima (2-2) prije šest godina prošao u finale. Tamo je pak izgubio od Reala. Guardiola je upravo zbog tog poraza otišao iz Münchena pa se skrasio u Manchesteru gdje već šest godina pokušava osvojiti Ligu prvaka. Opet mu se na putu našao Simeone. Bit će to sudar dvojice trenerskih velikana. Njih dvojica se baš i ne vole, najblaže rečeno, pa i večeras možemo očekivati iskre.

- Postoji zabluda o Simeoneovoj defenzivnoj igri, no Atletico igra puno ofenzivnije nego što ljudi misle. Ne žele preuzeti previše rizika u začetku napada, ali u zadnjoj trećini terena su vrlo opasni. Svake sezone dođemo do ove faze natjecanja, no u njoj nema popravka, loš rezultat i - vani si. Oni su prvaci Španjolske, prvenstva iz kojeg je najviše momčadi osvajalo Ligu prvaka u posljednjih 20 godina. Ta je liga tako teška, a oni su u njoj prvi. Divim se njihovoj konzistenciji, dvaput su bili u finalu Lige prvaka, znaju kako se treba postaviti u ovom natjecanju. Kad sam počinjao u Barceloni bilo je drugačije, sad su u četvrtfinalu svi suparnici nevjerojatno teški. Dat ćemo sve što imamo pa ćemo nakon uzvrata u Madridu vidjeti tko će proći dalje - rekao je trener Cityja u najavi utakmice.

Novinari su ga pitali zašto puno analizira uoči utakmica Lige prvaka, a on se malo prebacio na sarkastični 'mode'.

- Puno pretjerano razmišljam, zato sam imao vrlo dobre rezultate u Ligi prvaka. Moj posao bi bio dosadan da cijelo vrijeme moram pobjeđivati na isti način. Volim pretjerivati s glupom taktikom, i ako ne pobijedim, izgledam glupo. Pripremit ću nevjerojatnu taktiku, igrat ćemo s 12 igrača - kazao je sarkastični Guardiola.

City igra fantastično u posljednje vrijeme i u borbi je za sve trofeje. U Premier ligi drži prvo mjesto, ali samo uz bod više od Liverpoola. Za vikend je na meniju veliki derbi protiv Redsa koji će nam dati odgovore na mnoga pitanja. No, svi znaju koji je glavni Pepov cilj. Osvajanje Lige prvaka. I zbog toga je u glavi Guardiole samo Atletico u ovome trenutku. Većinu igrača ima na raspolaganju, neće računati na Diasa i Palmera.

City je veliki favorit. Imat će posjed i bezbroj šansi šansi, bit će to 'viktorija' u Manchesteru, ali pitanje je kako probiti čvrsti Atleticov bedem. Simeone je nebrojeno puta pokazao kako je profesor za ovakve utakmice. Koeficijent na Engleze je 1.30, a na Španjolce čak 12.

Atletico je ove sezone često kašljucao pa je zbog toga daleko od borbe za naslov prvaka. Glavni cilj je pozicija koja vodi u Ligu prvaka, ali u posljednje vrijeme Simeoneova momčad igra sjajno. U posljednjih deset utakmica imaju osam pobjeda, jedan remi i tek jedan poraz.

I bez obzira što su večeras autsajderi, oni će igrati na svoj način. Čvrsta i agresivna igra, puno prekršaja i bedem ispred gola. Pa hajde ti to probij. Tako su i osvojili naslov u La Ligi prošle sezone, pa zašto ne bi srušili i City?

- United, koji smo izbacili, drugačija je momčad od Cityja, direktniji je, dok je City više orijentiran na pozicijsku igru. Dobri su na svim dijelovima terena. Morat ćemo odigrati bolje nego prije dva tjedna. Kod današnjeg protivnika najviše mi se sviđa napor u povratu izgubljene lopte, tu se vidi radna etika kakvu želi svaki trener - rekao je Simeone u najavi.

Nije mogao da ne bocne svog rivala.

- Neupitno je sjajan trener, ali uvijek je imao sreće imati uz sebe izvanserijske igrače, ja nikad nisam imao Xavija, Piquea, Iniestu ili Messija.

Simeone pak ne može računati na Carrasca zbog crvenog kartona i na ozlijeđene Gimeneza i Herreru. Šime Vrsaljko oporavio se u potpunosti od ozljede, već je u ritmu i večeras bi trebao zaigrati od prve minute.

Prijenos je na Areni Sport 7.

