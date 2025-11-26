Obavijesti

5. KOLO

Evo gdje gledati Ligu prvaka: Spektakl Arsenala i Bayerna, Perišićev PSV kod Liverpoola

Piše Zdravko Barišić,
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Branitelj naslov PSG dočekat će Tottenham, a još jedan spektakl čeka nas u Madridu gdje će Atletico ugostiti Inter

Nakon uzbudljivog utorka, srijeda nam donosi nastavak 5. kola Lige prvaka s iznimno bogatim programom. Večer započinje ranim terminima u 18.45, kada Kopenhagen dočekuje Kairat Almaty, a ciparski Pafos igra protiv Monaca. No, pravi vatromet očekuje se u središnjem terminu od 21 sat.

Sve oči bit će uprte u London gdje se na Emiratesu sastaju Arsenal i Bayern München. Bavarci stižu predvođeni Harryjem Kaneom, ali s problemima u kadru, nedostaju im Jamal Musiala i Alphonso Davies zbog ozljeda. S druge strane, Arsenalov stožer vodi utrku s vremenom oko povratka kapetana Martina Ødegaarda, dok su Gabriel Jesus i Kai Havertz i dalje van stroja zbog ozljeda koljena.

Bundesliga - Bayern Munich v SC Freiburg
Foto: Gintare Karpaviciute/REUTERS

- Znamo kvalitetu Bayerna i Kanea, ali igramo kod kuće. Situacija s ozljedama je teška, no vjerujem u širinu naše klupe. Moramo biti agresivni od prve minute - najavio je trener Arsenala uoči susreta.

Na Parku prinčeva branitelj naslova PSG dočekuje Tottenham. Parižani su bez Desire Douea, dok Spursima nedostaje ključni napadač Brennan Johnson koji odrađuje suspenziju zbog crvenog kartona.

- Tottenham je opasan u tranziciji, ali naš cilj je jasan. Želimo kontrolirati utakmicu i osigurati nova tri boda pred našim navijačima - poručili su iz tabora PSG-a.

Premier League - Liverpool v Nottingham Forest
Foto: Phil Noble/REUTERS

Liverpool na Anfieldu dočekuje PSV Eindhoven u utakmici gdje su "Redsi" desetkovani. Nedostaju im zvijezde Florian Wirtz i Jeremie Frimpong zbog ozljeda, dok je Luis Diaz suspendiran. Unatoč tome, očekuje se ofenziva domaćina.

U Madridu se igra klasik između Atlético Madrida i Intera, dok Real Madrid putuje u grotlo Pireja na noge Olympiacosu. "Kraljevski klub" je u nezapamćenoj krizi s ozljedama – van stroja su Courtois, Rüdiger, Militão i Alaba, pa se očekuje da će veznjak Aurélien Tchouaméni morati krpati rupu na poziciji stopera.

Serie A - Inter Milan v AC Milan
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

- Ovo je test karaktera. Nemamo pola obrane, ali mi smo Real Madrid i u Grčku idemo po pobjedu, nema isprika - jasan je bio stav iz svlačionice Reala.

Od ostalih susreta, Eintracht Frankfurt dočekuje Atalantu, a Sporting Lisabon igra protiv Club Bruggea.

Liga prvaka, 5. kolo, raspored:

  • Kopenhagen - Kairat Almaty (18.45, Arena Sport 4)
  • Pafos - Monaco (18.45, Arena Sport 3)
  • Arsenal - Bayern München (21, Arena Sport 1)
  • PSG - Tottenham (21, Arena Sport 6)
  • Liverpool - PSV Eindhoven (21, Arena Sport 4)
  • Atlético Madrid - Inter (21, Arena Sport 3)
  • Olympiacos - Real Madrid (21, Arena Sport 7)
  • Eintracht - Atalanta (21, Arena Sport 8)
  • Sporting Lisabon - Club Brugge (21, Arena Sport 9)

