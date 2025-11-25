Evo gdje gledati Ligu prvaka: Spektakl Chelseaja i Barcelone, Joško Gvardiol protiv Bayera...

Utorak donosi spektakularan nastavak najelitnijeg klupskog nogometnog natjecanja na svijetu. Pred nama je 5. kolo ligaške faze Lige prvaka, a raspored nudi nekoliko pravih europskih klasika. Dok će oči hrvatske javnosti biti uprte u Manchester, gdje Joško Gvardiol dočekuje Bayer Leverkusen, ništa manje uzbudljivo neće biti ni u Londonu gdje se susreću stari znanci Chelsea i Barcelona.

Osim borbe za bodove koji vode izravno u osminu finala, večer je obilježena i trenerskim jubilejima, bizarnim ozljedama zvijezda te imperativom pobjede za neke od najvećih trenerskih imena današnjice.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Manchester City na svom Etihadu dočekuje Bayer Leverkusen u susretu koji za Pepa Guardiolu ima posebno značenje. Ovo će biti njegova 100. utakmica na klupi "građana" u Ligi prvaka, čime postaje tek treći trener kojem je to uspjelo s jednim engleskim klubom, nakon legendarnih Alexa Fergusona i Arsènea Wengera.

City u ovaj dvoboj ulazi ranjen nakon teškog prvenstvenog poraza od Newcastlea, gdje ih je srušio Harvey Barnes. Ipak, Guardiola uvjerava da je taj neuspjeh arhiviran.

- Odmah smo zaboravili poraz od Newcastlea. Bilo je malo razmišljanja o tome što se dogodilo, ali utakmica protiv Leverkusena je masivno važna. Na polovici smo grupne faze, odigrali smo četiri nevjerojatno dobre utakmice - rekao je Guardiola na konferenciji za novinare.

Španjolski strateg ne može računati na Matea Kovačića koji je morao na dodatnu operaciju Ahilove tetive i izbivat će dulje vrijeme, dok je i nastup Rodrija pod velikim upitnikom. S druge strane, Joško Gvardiol je zacementiran u prvih 11 i očekuje se njegov start na poziciji lijevog stopera ili beka, ovisno o formaciji. City je favorit, pogotovo ako se uzme u obzir da su na domaćem terenu dobili zadnjih 13 utakmica protiv njemačkih momčadi uz gol razliku 49-13.

Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

Drugi veliki derbi večeri igra se na Stamford Bridgeu gdje Chelsea dočekuje Barcelonu. Obje momčadi imaju po sedam bodova i nalaze se na rubu zone koja vodi izravno u osminu finala. Međutim, pripremu za utakmicu poremetila je nevjerojatna vijest iz tabora londonskog kluba. Njihov najbolji igrač, Cole Palmer, propušta utakmicu jer je slomio nožni prst nakon što je udario nogom u vrata.

- Cole nosi zaštitnu čizmu. Ne znamo kad će se vratiti, ali sigurno će uskoro. Već je na terenu, dodiruje loptu i osjećaj je dobar. Mislim da neće biti dostupan za Barcelonu i Arsenal, ali napreduje - objasnio je trener Enzo Maresca, dodavši da je Palmer usred noći u svom domu udario nožnim prstom u vrata.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Barcelona u London stiže ohrabrena visokom pobjedom 4-0 protiv Athletic Bilbaa, a u prvom planu je Fermin Lopez, mladić kojeg je upravo Chelsea ljetos pokušao dovesti za 40 milijuna eura. Katalonci su tada odbili ponudu, a Lopez se prometnuo u važnu kariku Hansija Flicka.

Za Chelsea neće nastupiti ni Levi Colwill te Romeo Lavia, dok se kod Barcelone na golu očekuje Joan Garcia umjesto ozlijeđenog Ter Stegena.

U sjeni velikih derbija, vrlo važnu utakmicu igraju Ajax i Benfica. Portugalski velikan, kojeg s klupe predvodi karizmatični José Mourinho, stiže u Amsterdam s imperativom pobjede jer su mjesta za doigravanje udaljena četiri boda. U početnom sastavu Ajaxa najavljen je hrvatski reprezentativac Josip Šutalo, koji će imati težak zadatak zaustaviti napade "orlova", dok će priliku s klupe gostiju čekati Franjo Ivanović.

Mourinho je svjestan težine zadatka, ali i nužnosti osvajanja bodova.

- Nadam se da će moji igrači dati sve od sebe; moramo pobijediti da bismo imali nadu u kvalifikacije. Ne znam bolju motivaciju. Stvarno bih volio da Ajax misli da će to biti laka utakmica, ali mislim da oni ne razmišljaju tako. Mislim da su realni i znaju da će to biti teška utakmica - rekao je Mourinho u najavi susreta.

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Zanimljivo će biti i u Dortmundu gdje Borussia dočekuje nezgodni Villarreal. Prema posljednjim informacijama, trener Kovač ima određenih dvojbi oko sastava, posebno oko napadača Beiera, ali "žuto-crni" su favoriti pred svojim navijačima.

Od ostalih susreta, vrijedi izdvojiti gostovanje Juventusa kod Bodø/Glimta. Talijani će se morati prilagoditi na hladne uvjete u Norveškoj, a očekuje se da će "stara dama" napasti s Vlahovićem u špici, dok bi na klupi svoju priliku mogli čekati neki od mlađih igrača.

Marseille na svom Velodromeu dočekuje Newcastle United, koji se nada da može ponoviti igru kojom su šokirali Manchester City za vikend. Francuzi su, međutim, izrazito opasni kod kuće.

Liga prvaka, raspored (25. studenog):

Ajax - Benfica (Arena Sport 3, 18.45)

Galatasaray - Union SG (Arena Sport 4, 18.45)

Bodø/Glimt - Juventus (Arena Sport 8, 21)

Chelsea - Barcelona (Arena Sport 1, 21)

Borussia Dortmund - Villarreal (Arena Sport 4, 21)

Manchester City - Bayer Leverkusen (Arena Sport 3, 21)

Marseille - Newcastle United (Arena Sport 6, 21)

Napoli - Qarabag (Arena Sport 7, 21)

Slavia Prag - Athletic Club (Arena Sport 9, 21)