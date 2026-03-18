BORBA ZA ČETVRTFINALE

Evo gdje gledati Ligu prvaka: Tudor će probati nemoguće, a 'redsi' preokrenuti na Anfieldu

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Evo gdje gledati Ligu prvaka: Tudor će probati nemoguće, a 'redsi' preokrenuti na Anfieldu
Foto: Matthew Childs

Nakon nekoliko sjajnih dvoboja u utorak, okrećemo se novom danu i susretima Lige prvaka. Barcelona dočekuje Newcastle, Liverpool turskog velikana Galatasaray, Tudor će protiv Madriđana i Bayern s Atalantom

Novi ogledi osmine finala Lige prvaka očekuju nas u srijedu. U utorak je Real Madrid prošao protiv Manchester Cityja (5-1), Arsenal je dobio Leverkusen (3-1), PSG je utrpao osam komada Chelseaju (8-2), a Sporting napravio jedan od najvećih preokreta u povijesti Lige prvaka i pobijedio Bodo/Glimt 5-3, a u susret su ušli s tri gola zaostatka iz prvog ogleda.

'Moramo dati sve od sebe', kaže Tudor iz Spursa uoči utakmice Lige prvaka protiv Atletica 03:37
'Moramo dati sve od sebe', kaže Tudor iz Spursa uoči utakmice Lige prvaka protiv Atletica | Video: 24sata/Reuters

Barcelona - Newcastle United (18.45)

Katalonski gigant na Camp Nouu dočekuje engleski kultni klub. Prvi susret na St. James' Parku završio je 1-1. Englezi su prvi zabili preko Harveyja Barnesa u 86. minuti, a Lamine Yamal je u četvrtoj minuti nadoknade poravnao rezultat iz penala. Barcelona je dobila novog-starog predsjednika početkom tjedna (Joan Laporta), a klub je dobio dozvolu da proširi kapacitet velebnog stadiona na 62.500 gledatelja što znači da će imati sjajnu podršku s tribina. 

Utakmicu ćete moći pratiti na Areni Sport 2.

Bayern - Atalanta (21.00)

Njemački div dočekuje jedinog talijanskog predstavnika u osmini finala Lige prvaka. Sve je riješeno u prvoj utakmici kad su Bavarci deklasirali klub iz Bergama rezultatom 6-1. Josip Stanišić, Serge Gnabry, Nicolas Jackson, Jamal Musiala i dva puta Michael Olise zabili su za Bayern, dok je utješni pogodak za Atalantu dao hrvatski reprezentativac Mario Pašalić.

Bavarcima je najveći problem za uzvrat na poziciji golmana. Njemački velikan nema na raspolaganju nijednog od svoja četiri profesionalna golmana (Manuel Neuer, Jonas Urbig, Sven Ulreich i Leon Klanac). Trener Vincent Kompany morat će rješenje potražiti u omladinskom pogonu, a na gol bi mogao stati tinejdžer Leonard Prescott koji brani za juniorsku momčad. 

Uzvrat ćete moći gledati na Areni Sport 3.

Liverpool - Galatasaray (21.00)

Engleski premierligaš nakon kiksa protiv Spursa za vikend (1-1) dočekat će turskog velikana. U Istanbulu su Turci pobijedili 1-0 golom Marija Lemine na samom početku susreta. Klub s Anfielda veliki je favorit na današnjem dvoboju kojeg ćete moći gledati na Areni Sport 1 i HRT2.

Tottenham - Atletico Madrid (21.00)

Nogometaši Igora Tudora doživjeli su pravi debakl na prvoj utakmici u Madridu. Atletico je pobijedio 5-2, a nakon prve 22 minute imali su prednost od čak četiri pogotka. Za Madriđane su zabili Marcos Llorente, Antoine Griezmann, Robin Le Normand te dva puta Julian Alvarez; Spursi su pogotke dali preko Pedra Porra i Dominica Solankea

- Bit će teško, ali ne i nemoguće. Moramo ostati u utakmici što je dulje moguće i vjerovati da možemo uspjeti. Najvažnije je da imamo dobar pristup od samog početka utakmice, izjavio je Tudor uoči susreta. 

Utakmicu ćete moći gledati na Areni Sport 2.

