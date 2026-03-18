Evo gdje gledati Ligu prvaka: Tudor će probati nemoguće, a 'redsi' preokrenuti na Anfieldu

Novi ogledi osmine finala Lige prvaka očekuju nas u srijedu. U utorak je Real Madrid prošao protiv Manchester Cityja (5-1), Arsenal je dobio Leverkusen (3-1), PSG je utrpao osam komada Chelseaju (8-2), a Sporting napravio jedan od najvećih preokreta u povijesti Lige prvaka i pobijedio Bodo/Glimt 5-3, a u susret su ušli s tri gola zaostatka iz prvog ogleda.

POGLEDAJTE VIDEO:

'Moramo dati sve od sebe', kaže Tudor iz Spursa uoči utakmice Lige prvaka protiv Atletica

Barcelona - Newcastle United (18.45)

Katalonski gigant na Camp Nouu dočekuje engleski kultni klub. Prvi susret na St. James' Parku završio je 1-1. Englezi su prvi zabili preko Harveyja Barnesa u 86. minuti, a Lamine Yamal je u četvrtoj minuti nadoknade poravnao rezultat iz penala. Barcelona je dobila novog-starog predsjednika početkom tjedna (Joan Laporta), a klub je dobio dozvolu da proširi kapacitet velebnog stadiona na 62.500 gledatelja što znači da će imati sjajnu podršku s tribina.

Utakmicu ćete moći pratiti na Areni Sport 2.

Foto: Scott Heppell

Bayern - Atalanta (21.00)

Njemački div dočekuje jedinog talijanskog predstavnika u osmini finala Lige prvaka. Sve je riješeno u prvoj utakmici kad su Bavarci deklasirali klub iz Bergama rezultatom 6-1. Josip Stanišić, Serge Gnabry, Nicolas Jackson, Jamal Musiala i dva puta Michael Olise zabili su za Bayern, dok je utješni pogodak za Atalantu dao hrvatski reprezentativac Mario Pašalić.

Foto: Daniele Mascolo

Bavarcima je najveći problem za uzvrat na poziciji golmana. Njemački velikan nema na raspolaganju nijednog od svoja četiri profesionalna golmana (Manuel Neuer, Jonas Urbig, Sven Ulreich i Leon Klanac). Trener Vincent Kompany morat će rješenje potražiti u omladinskom pogonu, a na gol bi mogao stati tinejdžer Leonard Prescott koji brani za juniorsku momčad.

Uzvrat ćete moći gledati na Areni Sport 3.

Liverpool - Galatasaray (21.00)

Engleski premierligaš nakon kiksa protiv Spursa za vikend (1-1) dočekat će turskog velikana. U Istanbulu su Turci pobijedili 1-0 golom Marija Lemine na samom početku susreta. Klub s Anfielda veliki je favorit na današnjem dvoboju kojeg ćete moći gledati na Areni Sport 1 i HRT2.

Foto: Murad Sezer

Tottenham - Atletico Madrid (21.00)

Nogometaši Igora Tudora doživjeli su pravi debakl na prvoj utakmici u Madridu. Atletico je pobijedio 5-2, a nakon prve 22 minute imali su prednost od čak četiri pogotka. Za Madriđane su zabili Marcos Llorente, Antoine Griezmann, Robin Le Normand te dva puta Julian Alvarez; Spursi su pogotke dali preko Pedra Porra i Dominica Solankea.

- Bit će teško, ali ne i nemoguće. Moramo ostati u utakmici što je dulje moguće i vjerovati da možemo uspjeti. Najvažnije je da imamo dobar pristup od samog početka utakmice, izjavio je Tudor uoči susreta.

Foto: Matthew Childs

Utakmicu ćete moći gledati na Areni Sport 2.