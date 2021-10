Dok Ivan Perišić i Inter kod kuće dočekuju neugodni Šerif, Luka Modrić i 'kraljevi' će upravo zbog spomenutih Moldavaca tražiti prijeko potrebnu pobjedu na gostovanju kod ukrajinskog Šahtara. Čekali smo što će nakon vikenda biti s Antom Rebićem, ali vinjanski Benzema spreman je za utakmicu protiv Porta u Portugalu.

No, krenimo redom. Večer otvaraju turski Bešiktaš i portugalski Sporting u Istanbulu. Obje su momčadi krenule u novu sezonu najelitnijeg europskog natjecanja s dva poraza pa im ova pobjeda puno znači što se tiče plasmana u daljnju fazu Europske lige, ali i hvatanje mogućeg zadnjeg vlaka za plasman dalje u Ligi prvaka.

U drugoj utakmici nastupaju Pepov Manchester City koji će tražiti pobjedu nakon poraza od PSG-a (2-0) protiv iznenađenja iz Belgije - Club Bruggea koji nakon dvije utakmice ima četiri boda. Slavili su protiv Leipziga (2-1) i remizirali s Parižanima (1-1), a zasigurno se ne bi žalili na novi 'skalp'.

Mogli bi u Nizozemskoj gledati golijadu s obzirom na to da igraju Ajax i dortmundska Borussija. Borba je to za vrh skupine C jer su obje momčadi pobijedile u dvobojima sa Bešiktašem i Sportingom, a gosti iz Njemačke dolaze bez šestorice nogometaša, dok će trener Ajaxa o nekim prvotimcima odlučiti tik prije utakmice.

Najzvučnija utakmica večeri igra se na Wandi Metropolitano. Izabranici Diega Simeonea istrčat će protiv trupa Jurgena Kloppa, a Salah, Mane i društvo pokušat će srušiti Jana Oblaka i društvo za nastavak stopostotnog niza u teškoj skupini. U drugom susretu spomenute grupe B će 'krnji' Milan tražiti prve bodove protiv Porta. Ante Rebić je navodno spreman, ali pitanje je hoće li Pioli riskirati.

Perišićev Inter veliki je favorit protiv moldavskog Šerifa na Giuseppe Meazzi, ali valja istaknuti da gosti stižu s dvije pobjede i na vrhu su skupine D. Slavili su u gostima kod Real Madrida (2-1) i kod kuće protiv Šahtara (2-0), a dobrim rezultatom bi autsajderi mogli napraviti veliki korak prema drugom krugu Lige prvaka, dok im se Europska liga sve više smješi.

PSG će protiv RB Leipziga predvoditi Lionel Messi i Kylian Mbappe, dok će Neymar najvjerojatnije odmoriti zbog ozljede. Dani Olmo također neće igrati zbog ozljede, ali to ne znači da nas ne oekuje uzbudljiv susret. Ukrajinski Šahtar pokušat će pobjeći s dna i iznenaditi Real koji u Ukrajinu stiže bez devetorice, no tu je naš Luka Modrić. Prve dvije utakmice kreću u 18 sati i 45 minuta, dok ostale počinju u 21.

Gdje gledati utakmice?

18.45

21.00