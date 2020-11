Evo gdje gledati prijateljsku utakmicu Hrvatske kod Turske

'Vatreni' će protiv Turske u Istanbulu odigrati deseti međusobni ogled, a izbornik Zlatko Dalić već je najavio mnoge promjene u sastavu. Bit će to za neke posljednja prilika za dokazivanje

<p>U susretima s <strong>Turskom</strong>, 'vatreni' su dosad najčešće utakmicu završavali remijem. Nakon jedne se i plakalo jer smo izgubili u produžetcima nakon što smo imali već praktički dobivenu utakmicu, a neki su bili i u prijateljskim ogledima poput ovog večeras. S Turcima tradiciju vučemo još od Eura 96. kad im je presudio <strong>Vlaović</strong>, a najviše nastupa u međusobnim ogledima ima naš kapetan Luka Modrić koji je dosad protiv Turaka igrao šest puta u devet ogleda.</p><p>Posljednji je susret spomenutih protivnika bio onaj iz 2017. kad je Turska golom <strong>Cenka Tosuna </strong>slavila u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2018. (1-0), ali ipak su 'vatreni' bili ti koji su otišli put Rusije. Mnogo se toga promijenilo, danas je na klupi reprezentacije Zlatko Dalić koji će na prijateljskom ogledu protiv Turske nekim igračima dati i posljednju priliku da se dokažu jer je ispred njega posljednja faza priprema za nadolazeći Euro.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Vatreni' na treningu</strong></p><p>Tako bi u Istanbulu trebao istrčati šareni sastav, a pitanje je za koga će se izbornik odlučiti i u kojoj formaciji. U izostanku Dominika Livakovića priliku će dobiti <strong>Simon</strong> <strong>Sluga </strong>i <strong>Ivo Grbić</strong>, a vjerojatno će i svi ostali igrači zaigrati barem 45 minuta.</p><p><strong>Vjerojatni sastav </strong><br/> Hrvatska: Sluga - Uremović, Ćaleta-Car, Vida, Bradarić - Badelj, Bašić - Rog, Pašalić, Oršić - Budimir.</p><p>- Mi smo na popis stavili pet igrača više jer znali smo da imamo dva tjedna do utakmice. Da se događaju razne stvari zbog pandemije, da moramo voditi brigu o tome. I to se i dogodilo. Neki su se pojavili s virusom, neki su se ozlijedili. Morali smo popuniti reprezentaciju. Tako da su ti igrači s nama. Imamo tri utakmice u sedam dana tako da moramo imati širi izbor igrača - rekao je izbornik Dalić.</p><p>Utakmica se igra od 18.45 u Istanbulu, a to je tek prva u napornom ciklusu koji očekuje naše reprezentativce. Već 14. studenog igramo protiv Švedske u Stockholmu, a onda tri dana kasnije na Poljud dolazi Portugal. Susret možete pratiti u programu<strong> Nove TV</strong>.</p>