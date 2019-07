Evo gdje gledati prvu utakmicu Osijeka u kvalifikacijama za EL

Nogometaši Osijeka večeras započinju s europskom sezonom. Momčad Dine Skendera igra protiv CSKA iz Sofije u drugom pretkolu Europske lige. Osječani ulaze u novu sezonu ambicioznije nego ikada na krilima novih pojačanja kao što su Antonio Mance i Vedran Jugović čime su znatno ojačali kadar i pokazali kako računaju na ozbilje rezultate ove godine.

Prijenos utakmice moći ćete pratiti na Areni 1 od 19:30, a emisija uoči susreta počinje pola sata ranije. Arenu Sport ekskluzivno emitiraju samo MAXtv-ove platforme. Arena Sport 1 dostupna je u osnovnom paketu.

Za utakmicu je upitan Petar Bočkaj koji ima problema s ozljedom, no Osječani se nadaju kako će ga uspiti osposobiti za utakmicu. Dino Skender je bio umjeren u najavama utakmice rekavši kako idu polako, bez zaletavanja.

- Imamo sasvim dovoljno informacija o CSKA-u, nisam želio o tome do sada razgovarati jer sam bio usredotočen na start prvenstva koji nam je iz više aspekata bio važan. Jedan od njih je i dobar zalet za prvi europski nastup. Tešku smo bitku vodili prošle sezone kako bismo osigurali mjesto u Europi pa zato imamo želju dokazati kako nam je tu i mjesto. Znamo što nas u Sofiji čeka, dobar suparnik, bučna kulisa koju stvaraju navijači. Moramo biti spremni na takvo ozračje Nemamo izraženog cilja, želja je dogurati što dalje možemo pa ćemo ići utakmicu po utakmicu. Pokušavamo izgraditi prepoznatljiv stil igre, od toga nećemo odstupiti niti protiv Bugara. Želja nam je igra na isti način pred svojim navijačima i u gostima, još se tražimo na tom planu, ali susret protiv Slaven Belupa bio je potvrda kako smo na dobrom putu - rekao je trener Osijeka.

Dok je on štedio na riječima, novi trener CSKA Ljupko Petrović ishvalio je današnje protivnike i rekao kako su oni trenutačno bolji i od Hajduka i od Rijeke.

- Mislim da Osijek ide pravim putem, tamo forsiraju svoje mlade igrače, imaju prave škole. Osječka škola nogometa u jednom trenutku bila je najbolja u Jugoslaviji. Treba raditi s mlađim kategorijama, osobno mislim da je lakši put kada se tako postupa. Jači su od Hajduka, više bih volio da sam izvukao Hajduk nego Osijek, pa čak bi nam bilo lakše da smo izvukli i Rijeku. No nisam pesimist - rekao je legendarni osvajač Lige prvaka sa Crvenom zvezdom. Petković je trenirao i Osijek, a to je bilo od 1984. do 1987.

Bugari su prema kladionicama favoriti, a koeficijent na njihovu pobjedu 2.05, dok je kvota na Osijek 3.75.