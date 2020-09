Evo gdje gledati reprizu finala SP-a: Francuzi protiv 'vatrenih'

Hrvatska u šest utakmica nikad nije pobijedila Francusku, a posebno su nam bolni ostali porazi u polufinalu i finalu SP-a. Forma "vatrenih" nije bajna, ali nadamo se kako će večeras u Parizu biti bolji

<p>Nakon pljuske protiv <strong>Portugala</strong>, <strong>hrvatska nogometna reprezentacija</strong> okreće se utakmici drugog kola Lige nacija u kojoj je večeras očekuje mali revanš protiv Francuza za izgubljen finale Svjetskog prvenstva u Rusiji. Kažemo "mali" jer ulog nije ni izbliza tako velik, ali daleko od toga da je utakmica nebitna.</p><p>Jer svjestan je izbornik <strong>Zlatko Dalić</strong> da nakon visokog poraza u Portu mora bolje. Prvenstveno po pitanju zalaganja i agresivnosti na terenu, čega je nedostajalo protiv europskog prvaka. A protiv svjetskoga bi moglo biti još i zahtjevnije.</p><p>U početni sastav vratit će se kapetan <strong>Ivan Perišić</strong> i <strong>Marcelo Brozović</strong>, a kod Francuza zbog korona virusa, nakon <strong>Paula Pogbe</strong>, neće biti ni <strong>Kyliana Mbappéa</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening Hrvatske na Maksimiru</strong></p><p>Kao i protiv Portugala, otegotna je okolnost protiv Francuske činjenica što je nikad nismo pobijedili. U šest utakmica čak četiri poraza, među kojima su i dva vrlo bolna: u polufinalu Svjetskog prvenstva 1998. i finalu Svjetskog prvenstva 2018. Samo smo jednom izvukli remi, na Euru 2004.</p><p>"Vatreni" i "tricolori" su premijeru imali u polufinalu SP-a 1998. godine na Stade de Franceu, a domaćin je slavio 2-1. Hrvatska je povela početkom drugog poluvremena golom Davora Šukera, međutim 'tricolori' su uzvratili s dva gola Liliana Thurama. Izjednačio je praktički u drugom napadu nakon Šukerova gola, a potom u 69. minuti još jednom probio Dražena Ladića.</p><p>Zanimljivo, bili su to njegovi jedini golovi u 114 nastupa u francuskom dresu. Hrvatska je posljednjih 15 minuta imala igrača više nakon što je isključen <strong>Laurent Blanc</strong>, ali nije uspjela izjednačiti. Francuzi su nakon te utakmice pobijedili i Brazil postavši svjetski prvaci, dok je Hrvatska u dvoboju za broncu pobijedila Nizozemsku.</p><p>Nakon pariške drame, uslijedila su još dva poraza u prijateljskim susretima 1999. i 2000. Tada svjetski prvaci slavili su u Parizu 3-0 golovima Roberta Piresa (46'), Floriana Mauricea (67') i Tonyha Vairellesa (73'), a u Zagrebu 2-0 preko Roberta Piresa (23') i Davida Trezegueta (70'). Nekoliko tjedana nakon zagrebačkog slavlja Francuzi su postali i europski prvaci.</p><p>Međusobno smo igrali i na Euru 2004. u Portugalu u susretu skupine B, a završilo je 2-2. Francuzi su poveli autogolom Igora Tudora (22'), a potom je Hrvatska okrenula rezultat preko Milana Rapaića (48'-11m) i Dade Prše (52'). No, u 64. minuti je izjednačio David Trezeguet. Hrvatska je u Portugalu zapela u skupini, dok je Francuska izgubila u četvrtfinalu od kasnijeg europskog prvaka Grčke (0-1).</p><p>Novi ogled uslijedio je u ožujku 2011. godine, a prijateljski susret na Stade de Franceu završio bez golova. Francuzi su bili nešto bolji, aktivniji i opasniji, no ipak ne toliko da bi ostvarili novu pobjedu.</p><p>Posljednji put Hrvatska i Francuska su igrale 15. srpnja 2018. u finalu svjetskog prvenstva u Rusiji, a Francuska je pobijedila sa 4-2.</p><p>Francuska je povela autogolom Marija Mandžukića u 18. minuti, na 1-1 poravnao je Ivan Perišić u 28., novo vodstvo Francuskoj osigurao je Antoine Griezmann u 38. iz penala da bi u nastavku "galski pijetlovi" preko Paula Pogbe u 59. i Kyliana Mbappea u 65. minuti stigli do vodstva od 4-1. Na konačnih 4-2 smanjio je Mandžukić u 69. minuti.</p><p>Večerašnja utakmica na Stade de Franceu, u kojoj neće biti gledatelja, počinje u 20.45. Sudi je Rumunj <strong>Ovidiu Haţegan</strong>, koji nam je sudio i u porazu u Škotskoj 2013., nakon koje je Igor Štimac dobio otkaz. Hrvatska otad nije izgubila dvije utakmice zaredom, a nadamo se da neće ni sad. </p><p>Haţegan je sudio i ogled Dinama kod Rosenborga (1-1), nakon koje su "modri" ušli u Ligu prvaka prošle godine, a sudio je i u pobjedi nad Arsenalom na Maksimiru 2015. (2-1).</p><p>Televizijski prijenos utakmice Francuska - Hrvatska je na <strong>Novoj TV</strong>. Uvodna emisija počinje u 20.15.</p>