Evo gdje gledati rukometaše protiv Švedske: Bez Cindrića i Glavaša, ali tu su nasljednici

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U srijedu u Kristianstadu (18:10, RTL 2) te u subotu u Varaždinu (17:00) Hrvatska i Švedska odigrat će dva prijateljska susreta. Uvijek je svima zadovoljstvo kad se igra za reprezentaciju, ali dvije utakmice u ovom trenutku, na kraju sezone, pa još s putovanjima, nisu trebale nikome. U ožujku smo u prvom nastupu nakon europske bronce bili raspoloženi u Zadru protiv Švicarske (34-26), nešto manje u Osijeku (35-35). Švedska je razina više, protivnik koji će tražiti maksimalnu ozbiljnost, da ne bi bilo.

Kadrovska situacija nije bila idealna u ožujku, nije ni sad. Zbog ozljeda nedostaju Luka Cindrić, Luka Lovre Klarica, Leon Šušnja, Filip Glavaš i Zlatko Raužan. Potpuno nova lica su Matko Moslavac iz Nexea, Tin Herceg iz Erlangena i Petar Šprem iz Dugog Sela, naknadne pozive dobili su i Berislav Antonio Tokić iz Trogira i Teo Popović iz Poreča. Oni su već bili na okupljanjima.

Protiv Švicarske Sigurdsson je koristio 18 igrača. Nije odmah htio najaviti da će debitanti sigurno dobiti šansu, ali s obzirom na to da je Šprem jedino desno krilo uz Šoštarića, da je u Cindrićevu izostanku Moslavac prirodna zamjena na srednjem vanjskom, uz Tokića kojeg je Sigurdsson koristio na lijevom krilu, njih možemo očekivati u barem jednoj utakmici, s tim da je Moslavac igrama u Nexeu apsolutno zaslužio šansu jer taj bi dečko trebao uskoro nositi i napad reprezentacije. Ovo je prva audicija. Bez Šušnje ćemo morati malo presložiti i obranu, kojoj se vraća Mamić, ali Sigurdssonu ne nedostaje izbora. Nakon preduge stanke vraća se Marin Šipić, vratio se i Mateo Maraš, kao i Tin Lučin, koji je uhvatio formu, i to u ovom trenutku izgleda dovoljno široko i dobro. U klubovima manje-više svi igraju dobro i dovoljno, utakmice će posebno dobro doći Srni, koji je u Montpellieru željan napada, Maraš u PSG-u također.

Kod Švedske Michael Apelgren nema Erica Johanssona iz Kiela, Hampusa Wannea na krilu i Albina Lagergrena na desnom vanjskom, uz Andreasa Palicku, koji se oprostio, ali ni njemu ne nedostaje mu izbora. Debitanti su bekovi Love Sundewall iz Malmöa, Leon Halen iz Sävehofa, novost u odnosu na Euro zbog više sile je i desni bek Edwin Aspenbäck iz Löwena i Ludvig Hallbäck iz Gummersbacha, odnosno Marko Roganović iz Silkeborga kao dodatak Norstenu i Appelgrenu na golu. Ostalo je sve dobro poznato, beton obrana s Darjom, Bergendahlom i Carlsbogardom, tu je i Jim Gottfridsson, kojeg je Pick Szeged potjerao prije nekoliko tjedana.

Švedsku nismo dugo pobijedili, predugo. Zadnji put 2018. u prijateljskoj utakmici u Norrköpingu 29-28, dva dana prije u Eskilstuni smo izgubili 32-25. Na velikim natjecanjima sedam pobjeda oni, šest mi, zadnja je bila još 2014. na Euru. U siječnju su nas u Malmöu potukli kao i u Parizu, mislili smo da se nećemo oporaviti od tih -8, ali uzdigli smo se sve do medalje, dok se Švedska pretvorila u najveće razočaranje Eura i završila tek šesta.

