Evo gdje gledati utakmicu Lige nacija između Hrvatske i 'furije'

Hrvatska nogometna reprezentacija danas u 20:45 na Poljudu igra utakmicu 4. kola Lige nacija protiv moćne Španjolske. Gorak je okus ostao nakon 7-0 poraza od Engleske na Rujevici i izabranici Slavena Bilića imaju se prilike iskupiti nakon te blamaže.

Hrvatska je trenutno na 3. mjestu skupine s tri osvojena boda do kojih je došla pobjedom protiv Češke od 2-1. Uslijedio je 4-1 poraz u Sevilli od Španjolaca, pa zatim spomenuta katastrofa na Rujevici. Posrnuloj hrvatskoj reprezentaciji, pa i rođenom Splićaninu Slavenu Biliću, kao nikada prije, treba pomoć Poljuda koji je rasprodan i bit će pun.

Utakmica protiv svjetskih i europskih prvaka na Poljudu s početkom u 20.45 sati možete gledati na Novoj TV.

Inače, Hrvatska je posljednji put Španjolsku pobijedila 15. studenoga 2018. godine u Zagrebu, s 3-2 u Ligi nacija, a od tada u sljedeća četiri međusobna susreta ima četiri poraza, uz gol-razliku 4-12.