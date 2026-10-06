Obavijesti

Sport

Komentari 1
POSLASTICA

Evo gdje gledati utakmicu Lige nacija između Hrvatske i 'furije'

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
Evo gdje gledati utakmicu Lige nacija između Hrvatske i 'furije'
Foto: Marcelo del Pozo
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrvatska je posljednji put Španjolsku pobijedila 15. studenoga 2018. godine u Zagrebu, s 3-2 u Ligi nacija, a od tada u sljedeća četiri međusobna susreta ima četiri poraza

Admiral

Hrvatska nogometna reprezentacija danas u 20:45 na Poljudu igra utakmicu 4. kola Lige nacija protiv moćne Španjolske. Gorak je okus ostao nakon 7-0 poraza od Engleske na Rujevici i izabranici Slavena Bilića imaju se prilike iskupiti nakon te blamaže. 

GENERALKA U SPLITU FOTO Trening 'vatrenih' gledao i predsjednik HNS-a, ozbiljna lica na Poljudu! Pogledajte fotke
FOTO Trening 'vatrenih' gledao i predsjednik HNS-a, ozbiljna lica na Poljudu! Pogledajte fotke

Hrvatska je trenutno na 3. mjestu skupine s tri osvojena boda do kojih je došla pobjedom protiv Češke od 2-1. Uslijedio je 4-1 poraz u Sevilli od Španjolaca, pa zatim spomenuta katastrofa na Rujevici. Posrnuloj hrvatskoj reprezentaciji, pa i rođenom Splićaninu Slavenu Biliću, kao nikada prije, treba pomoć Poljuda koji je rasprodan i bit će pun.

Utakmica protiv svjetskih i europskih prvaka na Poljudu s početkom u 20.45 sati možete gledati na Novoj TV

Inače, Hrvatska je posljednji put Španjolsku pobijedila 15. studenoga 2018. godine u Zagrebu, s 3-2 u Ligi nacija, a od tada u sljedeća četiri međusobna susreta ima četiri poraza, uz gol-razliku 4-12.

UEFA Nations League - Group A3 - Spain v Croatia
Foto: Marcelo del Pozo

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Procurila imena dva kandidata za izbornika ako Bilić odstupi
ANKETA

Procurila imena dva kandidata za izbornika ako Bilić odstupi

Bilić visi o koncu: nakon debakla s Engleskom 78 posto čitatelja traži odlazak, a novi krah protiv Španjolske mogao bi ga srušiti s klupe
FOTO Je li otkrila previše? Bivša odbojkašica provocira fotkama
VRUĆA KAYLA

FOTO Je li otkrila previše? Bivša odbojkašica provocira fotkama

Kayla Simmons (31) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
FOTO Najbolja gimnastičarka je detaljno opisala što je napravila s grudima: 'Bile su mi do vrata'
VELIKA TRANSFORMACIJA

FOTO Najbolja gimnastičarka je detaljno opisala što je napravila s grudima: 'Bile su mi do vrata'

Slavna gimnastičarka Simone Biles otkrila tajnu svoje tjelesne transformacije! Nakon estetskih operacija, oduševila fanove iskrenošću i samopouzdanjem. Njene priče o borbi i bolu inspiriraju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026