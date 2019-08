Evo gdje možete gledati borbu Filipa Hrgovića protiv Heredije

Ne znamo kako vam je draže, 'noćas' ili ' sutra ujutro', ali navijte alarme ili ne zaboravite sjesti pred televizor nakon noćnog izlaska jer u noći sa subote na nedjelju oko 4 sata i 15 minuta naš Filip Hrgović se u meksičkome Hermosillu bori sa domaćim borcem Mariom Herediom.

- Za ovo živim, svaki dan svog života. Živim za boks, pripreme su bile savršene i ne mogu dočekati ulazak u ring. Postoje manje ozljede, ali ne može mi ništa nitko poremetiti. I ako mi odsijeku lijevu ruku pobijedit ću samo s desnom - rekao je za RTL hrvatski boksač koji je veliki favorit unatoč Meksikančevom 'domaćem terenu'.

Kladionice su na pobjedu Hrgovića postavile tečaj 1,01. To znači da na 100 uloženih kuna možete zaraditi jednu. Tečaj na pobjedu Heredije je 33. Filip je 15., a Meksikanac 48. na svjetskoj boksačkoj listi.

Promotor Nisse Sauerland najavljuje:

- Filip je već zvijezda u Hrvatskoj, a borbe u različitim državama pokazuje njegove mogućnosti i njegovu osobnost što je većem broju navijača moguće. Neće proći dugo prije nego se bude borio za svjetsku titulu! Možda upravo protiv američkog Meksikanca Andyja Ruiza - rekao je Sauerland.

Meč Hrgović vs. Heredia moći ćete pratiti u noći sa subote na nedjelju od 4 sata i 15 minuta u prijenosu uživo na RTL-u ili na live streamu RTLplay.

Heredia ima 26 godina, tijekom profesionalne karijere odradio je 23 borbe, od čega je 16 pobjeda, šest poraza i jedan neriješeni rezultat. Prvu borbu imao je 2015. godine.

Hrgović je godinu dana stariji, a u profesionalnoj karijeri još nije poražen. Za meč se pripremao u Miamiju kod kubanskog trenera Pedra Diaza, a nije mu se svidjela Heredijina gesta dva dana prije borbe:

- Došao me pozdraviti na otvorenom treningu. Što me imaš pozdravljati?! Pozdravi me poslije meča. Pokazao je preveliki respekt. Ne volim takve borce koji previše pozdravljaju. Mi smo tu da se borimo. On je tu da mi skine glavu, ja sam tu da njemu skinem glavu. Sačuvaj me Bože od borba s čovjekom koji nema što izgubiti. Ja sam veliki favorit, on ide na sve ili ništa. Ja trebam to završiti - najavio je Filip Hrgović.