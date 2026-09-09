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'MODRI' U AKCIJI

Evo gdje možete gledati Dinamo protiv niželigaša u Kupu...

Piše Ivan Tomašković,
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Evo gdje možete gledati Dinamo protiv niželigaša u Kupu...
Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
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Zagrebačka momčad gostuje kod Bedema u Ivankovu, a trener Mario Kovačević najavio je da će priliku dobiti igrači koji dosad nisu imali veliku minutažu

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Nogometni prvoligaši kreću u natjecanje u Hrvatskom nogometnom kupu. Nakon što su Istra i Hajduk odradili svoj posao, u srijedu na teren izlaze Dinamo, Slaven, Gorica, Osijek, Rudeš, Lokomotiva i Varaždin.

"Modri" gostuju kod Bedema u Ivankovu, a trener Mario Kovačević najavio je da će priliku dobiti igrači koji dosad nisu imali veliku minutažu. Momčadi je za ovaj susret priključio i nekoliko mladih igrača iz druge momčadi.

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- Imamo i neke novopridošle igrače, a iz Dinama B pozvali smo šestoricu i oni će dobiti priliku. Moramo krenuti ozbiljno od prve minute kako bismo što prije riješili pitanje pobjednika i izbjegli probleme. Poštujemo Bedem, ali idemo po prolaz. Želimo pobijediti i što prije uklopiti nove igrače - rekao je trener Dinama.

Izravni prijenos utakmice Bedem - Dinamo moći ćete pratiti na MaxSportu 1.

Parovi šesnaestine finala Hrvatskog kupa

8. rujna, 16:30: Vardarac - Hajduk 0-2

8. rujna, 17:30: Zagorec Krapina - Istra 1961 0-5

9. rujna, 16:30: Bedem Ivankovo - Dinamo

9. rujna, 16:30: Hrvatski dragovoljac - Slaven Belupo

9. rujna, 16:30: Uskok - Gorica

9. rujna, 16:30: Segesta - Osijek

9. rujna, 16:30: Tomislav - Lokomotiva

9. rujna, 16:30: Zagora - Varaždin

9. rujna, 16:30: Slavonija Požega - Oriolik

9. rujna, 16:30: Vukovar 1991 - Cibalia

9. rujna, 17:30: Orijent - Mladost Ždralovi

9. rujna, 20:00: Koprivnica - Rudeš

15. rujna, 16:30: Bjelovar - Karlovac 1919

16. rujna, 16:30: Vrbovec - Rijeka

16. rujna, 16:30: Kustošija - BSK Bijelo Brdo

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