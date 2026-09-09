Zagrebačka momčad gostuje kod Bedema u Ivankovu, a trener Mario Kovačević najavio je da će priliku dobiti igrači koji dosad nisu imali veliku minutažu
Evo gdje možete gledati Dinamo protiv niželigaša u Kupu...
Nogometni prvoligaši kreću u natjecanje u Hrvatskom nogometnom kupu. Nakon što su Istra i Hajduk odradili svoj posao, u srijedu na teren izlaze Dinamo, Slaven, Gorica, Osijek, Rudeš, Lokomotiva i Varaždin.
"Modri" gostuju kod Bedema u Ivankovu, a trener Mario Kovačević najavio je da će priliku dobiti igrači koji dosad nisu imali veliku minutažu. Momčadi je za ovaj susret priključio i nekoliko mladih igrača iz druge momčadi.
- Imamo i neke novopridošle igrače, a iz Dinama B pozvali smo šestoricu i oni će dobiti priliku. Moramo krenuti ozbiljno od prve minute kako bismo što prije riješili pitanje pobjednika i izbjegli probleme. Poštujemo Bedem, ali idemo po prolaz. Želimo pobijediti i što prije uklopiti nove igrače - rekao je trener Dinama.
Izravni prijenos utakmice Bedem - Dinamo moći ćete pratiti na MaxSportu 1.
Parovi šesnaestine finala Hrvatskog kupa
8. rujna, 16:30: Vardarac - Hajduk 0-2
8. rujna, 17:30: Zagorec Krapina - Istra 1961 0-5
9. rujna, 16:30: Bedem Ivankovo - Dinamo
9. rujna, 16:30: Hrvatski dragovoljac - Slaven Belupo
9. rujna, 16:30: Uskok - Gorica
9. rujna, 16:30: Segesta - Osijek
9. rujna, 16:30: Tomislav - Lokomotiva
9. rujna, 16:30: Zagora - Varaždin
9. rujna, 16:30: Slavonija Požega - Oriolik
9. rujna, 16:30: Vukovar 1991 - Cibalia
9. rujna, 17:30: Orijent - Mladost Ždralovi
9. rujna, 20:00: Koprivnica - Rudeš
15. rujna, 16:30: Bjelovar - Karlovac 1919
16. rujna, 16:30: Vrbovec - Rijeka
16. rujna, 16:30: Kustošija - BSK Bijelo Brdo
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