Evo gdje možete gledati Ligu prvaka uživo: Tudor i Juventus protiv Reala, a Jurić je u Pragu

I srijeda u Ligi prvaka donosi sjajne dvoboje. U središtu pozornosti je dvoboj između Real Madrida i Tudorovog Juventusa, dok će Liverpool u Njemačkoj pokušati prekinuti jedan od najgorih nizova u novijoj povijesti kluba. Na teren će i Jurićeva Atalanta koju čeka susret protiv Slavije u Pragu.

Teško gostovanje Juventusa u Madridu

Na stadionu Santiago Bernabéu sudarit će se dva europska teškaša, no u potpuno različitim raspoloženjima. Real Madrid, pod vodstvom nove trenerske zvijezde Xabija Alonsa, ima savršen početak sezone u Ligi prvaka s dvije pobjede. Nakon tijesne pobjede protiv Marseillea (2-1), uslijedilo je impresivno izdanje i deklasiranje Kairata u Kazahstanu s 5-0, uz hat-trick Kyliana Mbappéa. Francuski napadač je u nevjerojatnoj formi, postigao je 15 golova u posljednjih 11 nastupa za klub i reprezentaciju, te je s pet pogodaka vodeći strijelac natjecanja. Madriđani suvereno drže i vrh La Lige, a pobjeda protiv Juventusa bila bi savršena uvertira za nadolazeći El Clásico protiv Barcelone. Iako imaju problema s ozljedama u obrani. Nedostaju Antonio Rüdiger, Dani Carvajal i Dean Huijsen, a upitan je i David Alaba, ali njihova snaga na domaćem terenu je neupitna, s 12 pobjeda u posljednjih 13 domaćih utakmica u ovoj fazi natjecanja.

S druge strane, Juventus proživljava teške trenutke pod vodstvom hrvatskog trenera Igora Tudora. "Stara dama" je bez pobjede u posljednjih šest utakmica u svim natjecanjima, a nedjeljni poraz od Coma (2-0) samo je produbio krizu. U Ligi prvaka upisali su dva kaotična remija; prvo su u sudačkoj nadoknadi spasili bod protiv Borussije Dortmund u nevjerojatnoj utakmici koja je završila 4-4, da bi potom na gostovanju kod Villarreala primili gol za 2-2 u posljednjim trenucima. S obzirom na to da su dobili samo jednu od posljednjih 11 gostujućih utakmica u Europi, dolazak na jedan od najtežih stadiona na svijetu čini se kao nemoguća misija. Očekuje se da će Real Madrid, unatoč izostancima, kontrolirati utakmicu i upisati nova tri boda.

Liverpool traži prekid crnog niza

Situacija u Liverpoolu je alarmantna. Poraz od Manchester Uniteda proteklog vikenda bio im je četvrti uzastopni, što je najgori niz kluba u više od desetljeća. Momčad trenera Arnea Slota djeluje neprepoznatljivo, a skupocjeni napad je u samo četiri utakmice postigao tek dva gola. Gostovanje kod Eintrachta u Frankfurtu dolazi u najgorem mogućem trenutku, ali bi moglo biti i prilika za iskupljenje. Naime, njemačka momčad također je u lošoj formi, posebno u obrani, primivši čak 18 golova u zadnjih pet utakmica. Iako su u prošlom kolu Lige prvaka teško stradali od Atlético Madrida (5-1), Eintracht je napadački vrlo potentna ekipa. S obzirom na očajničku potrebu za pobjedom s obje strane te obrambene slabosti, ovaj dvoboj, koji BBC naziva "derbijem očajnika", mogao bi ponuditi pregršt golova i kartona.

Chelsea na Stamford Bridgeu čeka posrnuli Ajax

Za razliku od Liverpoola, Chelsea ulazi u europski tjedan pun samopouzdanja. Momčad Enza Maresce povezala je tri pobjede, uključujući i onu protiv Benfice u prošlom kolu Lige prvaka, te se polako penje na ljestvici. Na Stamford Bridge stiže Ajax, nekadašnji europski prvak koji proživljava jednu od najtežih sezona. Nizozemski velikan je nakon dva kola prikovan za dno ljestvice bez ijednog boda i bez postignutog gola, nakon poraza od Intera (0-2) i Marseillea (0-4). Uz to, Ajax je dobio samo jednu od posljednjih šest utakmica. Iako se navijači sjećaju njihovog epskog okršaja iz 2019. koji je završio 4-4, teško je očekivati sličan scenarij. Chelsea je, unatoč problemima s ozljedama, izraziti favorit i sve osim uvjerljive domaće pobjede bilo bi veliko iznenađenje.

Atalanta na gostovanju u Pragu

Talijanska momčad favorit je protiv češkog predstavnika, no Slavia je poznata kao momčad koja može iznenaditi. Ipak, kvaliteta i domaći teren trebali bi biti na strani Atalante. Momčadi Ivana Jurića ne zna za poraz u posljednjih pet utakmica, ali su u tim utakmicama tri puta remizirali. U Serie A Atalanta ima dvije pobjede i pet remija te se nalazi na osmom mjestu. U prvom kolu Lige prvaka, "božica" iz Bergama nastradala je od PSG-a, ali je onda s 2-1 pobijedila Brugge.

Gdje gledati Ligu prvaka:

Athletic Bilbao - Qarabag , 18.45, Arenasport 3

, 18.45, Arenasport 3 Galatasaray - Bodo/Glimt, 18.45, Arenasport 4

18.45, Arenasport 4 Real Madrid - Juventus, 21 sat, HRT 2, Arenasport 1

21 sat, HRT 2, Arenasport 1 Chelsea - Ajax, 21 sat, Arenasport 3

21 sat, Arenasport 3 Eintracht - Liverpool, 21 sat, Arenasport 4

21 sat, Arenasport 4 Monaco - Tottenham, 21 sat, Arenasport 5

21 sat, Arenasport 5 multiprijenos, 21 sat, Arenasport 6

Sporting - Marseille, 21 sat, Arenasport 7

21 sat, Arenasport 7 Bayern - Club Brugge, 21 sat, Arenasport 9

21 sat, Arenasport 9 Atalanta - Slavia Prag, 21 sat, Arenasport 10