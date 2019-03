Evo gdje možete gledati uživo okršaj Hrvatska - Azerbajdžan

Hrvatska nogometna reprezentacija kvalifikacije za Europsko prvenstvo otvara protiv Azerbajdžana na Maksimiru.

Reprezentacija igra s gotovo cijelom promijenjenom obranom, Zlatko Dalić ima nekoliko briga, a na suprotnoj strani na klupi se nalazi Hrvat Nikola Jurčević, koji jako dobro poznaje 'Vatrene'.

Kad se igra Hrvatska - Azerbajdžan?

Utakmice počinje u 20:45 sati, a televizijski prijenos u Hrvatskoj ima Nova TV koja se nalazi u svim osnovnim paketima.

Od 20:15 na rasporedu je studijska emisija s analizom i gostima - Matom Bilićem i Marijem Stanićem koji će u studiju davati stručne komentare i analizirati utakmicu.

HRT je na ljeto izgubio u utrci s Novom TV, a Nova će emitirati sve utakmice hrvatske reprezentacije u kvalifikacijama za Euro 2020. godine kao i Europsko prvenstvo. Uz to, na istom programu bit će i kvalifikacije za SP 2022. kao i Uefina Liga nacija.

Gdje gledati u inozemstvu?

Hrvate će se moći gledati i u susjednim državama. U Sloveniji će utakmicu prenositi prvi program Sportkluba, a na istom programu utakmica je od 20:45 na rasporedu i u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori.

Kada počinju kvalifikacije za Euro 2020.?

Kvalifikacije za Euro 2020. počinju u ožujku 2019. godine, točnije 21. ožujka, a protežu se punih godinu dana sve do 31. ožujka 2020. godine.

Kakav je sustav kvalifikacija za Euro 2020.?

Čak 55 europskih zemalja podijeljeno je u čak deset skupina, poredanih od slova A do slova J.

Prve dvije momčadi u svih deset skupina plasiraju se na natjecanje, a ostale četiri momčadi trebale bi se plasirati kroz doigravanje. Po prvi put od 1976. godine, zemlja domaćin Eura nema pravo direktnog plasiranja na natjecanje! Što nije ni čudno, s obzirom na to da se igra u čak 12 europskih gradova - i jednakom broju država!

A promjena ima i zbog Uefine Lige nacija. U ovim kvalifikacijama sudionici tog dodatnog doigravanja iz kojeg će se četiri zemlje plasirati na Euro 2020. godine bit će izabrani iz Lige nacija. Čak 16 momčadi bit će odabrano s obzirom na rezultate u Ligi nacija, a te momčadi bit će podijeljene na četiri skupine po četiri momčadi. Samo najbolja reprezentacija iz svake skupine plasirat će se u dodatno doigravanje.

Međutim, i tu postoji nekoliko dodatnih pravila. Svaka Liga (A, B, C) iz Lige nacija imat će dodatne kvalifikacije ako se barem četiri momčadi nisu već kvalificirale kroz prvotne kvalifikacije, a pobjednici svojih skupina iz Lige nacija automatski će ići u doigravanje svoje lige ako se nisu plasirali. Ako jesu, onda njihovo mjesto ide sljedećoj najboljoj momčadi u njihovoj skupini iz Lige nacija, a ako nema barem četiri člana iz jedne Lige (npr. A), onda bi jedno mjesto preuzela sljedeća najjača momčad iz nižeg ranga.

Kad se igraju kvalifikacije za Euro 2020.?

Od 21. ožujka 2019. godine do 31. ožujka 2020. godine.

Prva dva kola su od 21. do 26. ožujka 2019. godine, treće i četvrto kolo igraju se od 7. do 11. lipnja. Peto i šesto na rasporedu su od 5. do 10. rujna, a sedmo i osmo od 10. do 15. listopada. Regularni dio natjecanja završava u studenom. Tada se od 14. do 19. igraju deveto i deseto kolo.

Doigravanje je na rasporedu u ožujku 2020. godine. Polufinala doigravanja su od 26. do 28. ožujka, a finale će biti između 29. i 31. ožujka.

Skupine kvalifikacija za Euro 2020. godine

Hrvatska se nalazi u skupini E sa Slovačkom, Walesom, Mađarskom i Azerbajdžanom.

Sve skupine: