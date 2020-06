Evo još tri milijuna! Kad Olmo zabija, Dinamo zbraja lovu...

Dva milijuna eura dobit će Dinamo ako Leipzig zadrži mjesto koje vodi u Ligu prvaka, a još milijun ako Olmo skupi 15 utakmica dulje od 46 minuta

<p>Tako je, samo tako nastavi, napisao je <strong>Nenad Bjelica</strong>.</p><p>“Bravo Dani!!”, stoji u komentaru Izeta Hajrovića, a <strong>Luis Ibanez</strong> je napisao: “Dobar gol, prijatelju, neka ovo bude početak niza u Bundesligi.”</p><p><a href="https://www.24sata.hr/sport/spanjolci-odusevljeni-olmom-ovaj-decko-bas-ima-ono-nesto-cestitao-mu-je-i-nenad-bjelica-696670"><strong>Dani Olmo</strong></a> (22) zabio je svoj prvi bundesligaški gol. U sedmom nastupu, ali tek četvrtom u kojem je dočekao toliko minuta na travnjaku. Naime, potvrdio je Leipzigovu pobjedu kod Kölna 4-2 golom u 57. minuti, a u tri dosadašnje ligaške utakmice i jednoj u Kupu svaki je put ili ušao s klupe ili bio zamijenjen prije 60. minute.</p><p>“Ovaj momak ima nešto i pobjegao je iz Barcelone. Istaknuo se u Bundesligi golčinom koja ima sve: kontrolu i preciznost”, piše Marca, a list Leipziger Volkszeitung pohvalio ga je: “On sjajno spaja vezni red i napad, fizički je jak i zabio je gol za važnih 4-2.”</p><p>I tako Leipzig maršira prema Ligi prvaka, u Maksimiru slave svaki gol, bod, pa i kad kazaljka na semaforu pređe 45. Jer lova ide...</p><p>Dinamo je za Olma od Leipziga dobio 19 milijuna eura. Ali već sad su još dva u džepu i treći milijunčić bonusa blizu. Jer Leipzig će Dinamo premirati s dva milijuna eura za svaki ulazak u Ligu prvaka u iduće tri sezone. Sad je momčad treća na tablici Bundeslige, drži to željeno mjesto, iako peti Bayer zaostaje samo dva boda.</p><p>Milijun eura je, pak, bonus za svakih 15 utakmica u kojima Dani odigra minimalno 46 minuta. To baš nije izgledalo realno uoči korona stanke, u veljači je u mjesec dana odigrao pola sata, žalio se kako mu trener ništa ne govori, Bjelica ga je tješio riječima da je igrač za Real i Barcelonu, a <strong>Nagelsmann</strong> mu je poručivao da se strpi, da mu treba vremena da se prilagodi jer hrvatska je liga drugačija od njemačke...</p><p>I onda nakon nastavka natjecanja - bum! Protiv Mainza (5-0) prvi je put igrao od početka do kraja, pa 57 minuta protiv Herthe (2-2) pa 84 minute i gol kod Kölna. I još je zabio gol te uvjerio Nagelsmanna da mu daje veću minutažu. Trpaj, Dani, Dinamo te voli...</p><p>Prema ugovoru, Dinamo će dobiti bonus i ako Leipzig postane prvak (dva milijuna eura), ali teško je očekivati da će stići devet bodova zaostatka za Bayernom. Također, Dinamu će pripasti postotak od idućeg transfera, i to 20 posto od iznosa iznad 19 milijuna eura.</p>