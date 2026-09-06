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'BILI' IMAJU POVOLJAN RASPORED

Evo kad bi za Hajduk mogla debitirati nova pojačanja...

Piše Tomislav Gabelić,
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Evo kad bi za Hajduk mogla debitirati nova pojačanja...
Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL
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Hajduk je jučer zrakoplovom otputovao u Zagreb na ogled s Rudešom nakon kojeg će odmah autobusom produžiti na ogled šesnaestine finala Kupa s Vardarcom, a idućeg im vikenda na Poljud stiže Slaven...

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Hajduk je, po svemu sudeći, odradio dobar posao u prijelaznom roku. Svi potezi koji su povučeni bili su uvjetovani financijskom situacijom u kojoj se klub našao, no zahvaljujući treneru Gonzalu Garciji i igračima koji su izborili plasman u Konferencijsku ligu, a potom i prodajama Rokasa Pukštasa i Nike Sigura, klub je uplovio u mirnije vode. Sada je na treneru Garciji zadatak da igrački kadar koji je dobio na raspolaganje posloži i uklopi u skladnu i učinkovitu cjelinu.

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Hajduk - Lokomotiva VIDEO
Hajduk - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Neće to biti nimalo lagan zadatak jer je od početka sezone u seniorsku svlačionicu stiglo 11 novih igrača. No, sretna je okolnost što je pred njim još dva tjedna svojevrsnog mira u kojima ih, istina, očekuju tri utakmice, ali na papiru lakše, prije prvog jadranskog derbija s Rijekom. Na papiru lakše ili teže stvar je percepcije, ali u svakom bi slučaju te utakmice trebale biti manje zahtjevne od tri domaća ogleda koja ih čekaju nakon reprezentativne stanke. Tada im u samo tjedan dana na Poljud redom stižu Dinamo, Ajax i Varaždin.

Momčad je jučer zrakoplovom otputovala u Zagreb, gdje je očekuje ogled s Rudešom, nakon kojeg se neće ni vraćati u Split, nego će odmah autobusom produžiti prema Vukovaru na ogled šesnaestine finala Kupa s Vardarcom, momčadi koja se natječe u četvrtom rangu hrvatskog nogometa, u utorak. Tjedan će završiti trećim ogledom. Nakon dva gostovanja na Poljud im u goste dolazi Slaven Belupo, koji nije startao u sezonu u skladu s očekivanjima i već je promijenio trenera.

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- Rudeš je momčad koja raste otkako je ušla u ligu. Uvijek je teško kada uđete u viši rang i potrebno je nekoliko tjedana za prilagodbu. Već imaju jednu pobjedu. Moramo otići na njihov teren i odraditi posao - kazao je trener Hajduka Garcia, koji će nove igrače postupno uvoditi u momčad.

- Martín može igrati na svim ofenzivnim pozicijama. Fayad je veznjak koji je jako dobar na lopti i očekujem da će se dobro uklopiti u momčad, no mora se prilagoditi. U Dendonckeru imamo iskustvo. On je igrač koji iza sebe ima veliku karijeru i, prema onome što vidim, vrlo je ozbiljan. Sva trojica nalaze se u različitim fazama trenažnog procesa. Martín je spreman, Fayad je trenirao s momčadi, ali nema utakmica u nogama, dok je Dendoncker u posljednjoj fazi oporavka. Prošlo je dosta vremena otkako je posljednji put igrao i s njim moramo biti strpljivi.

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Prevedeno, Fayad je odradio tek nekoliko treninga s Hajdukom, a pauzirao je od svibnja. Dendoncker je stigao u četvrtak, ali tek se treba pripremiti jer nije igrao od veljače, dok je Martín redovito bio u rotaciji Atlético Madrida i upravo bi on najbrže mogao do prilike te najbrže pomoći momčadi.

Garcia će se tako za početak morati osloniti na snage koje je i dosad imao u svlačionici, naravno, bez Pukštasa i Sigura koji su otišli, te postupno uvoditi novopridošle igrače. Najprije protiv Rudeša, ako rezultat krene u očekivanom smjeru, a potom i protiv Vardaraca, koji ne bi trebao biti posebno zahtjevan suparnik. Slijedom toga, za očekivati je da bi Hajduk protiv Rudeša mogao istrčati u sličnom sastavu kao i protiv Lokomotive, uz jednu ili dvije promjene, dok bi protiv Vardaraca priliku trebali dobiti igrači koji manje igraju, kao što je to trener Hajduka napravio na Poljudu protiv Osijeka.

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