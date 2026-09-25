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KONAČNO NAŠLI DATUM

Evo kad će Rijeka i Dinamo igrati zaostalu utakmicu 2. kola

Piše Zdravko Barišić,
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Evo kad će Rijeka i Dinamo igrati zaostalu utakmicu 2. kola
Rijeka: Rijeka i Dinamo sastali se u 21.kolu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Utakmica se prvotno trebala igrati sredinom kolovoza, ali će na kraju biti odigrana tek 3. prosinca

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Još u kolovozu Rijeka i Dinamo trebali su se sučeliti u 2. kolu HNL-a, ali je utakmica odgođena zbog europskih obaveza oba kluba. Raspored do kraja godine je poprilično gust, pogotovo kad je u pitanju Dinamo i njegove zadaće u Europskoj ligi pa je bilo pitanje kad će se utakmica uopće igrati. Gotovo dva mjeseca čekalo se na novi termin, a sad su konačno pronašli rješenje. 

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Predstavljen novi stadion u Maksimiru VIDEO
Predstavljen novi stadion u Maksimiru | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

Povjerenik HNL-a Antonio Grahovac donio je odluku kako će se susret igrati u četvrtak, 3. prosinca, u 18 sati. To znači kako će obje momčadi u tjedan dana odigrati tri utakmice. Dinamo će prvo gostovati kod Gorice, zatim odraditi zaostalu utakmicu protiv Rijeke pa tri dana kasnije na Maksimiru dočekati Osijek. Ništa manje umorniji neće biti niti Riječani, koji gostuju kod Osijeka, dočekuju Dinamo pa zatim i Lokomotivu. 

Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL
Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Osam kola HNL-a je iza nas, a stanje na vrhu je poprilično zgusnusto. Dinamo je na čelu s 16 bodova, isto kao Hajduk i Osijek, ali hrvatski prvak ima utakmicu manje. Četvrtoplasirani Varaždin ima bod manje, a Rijeka je na petom mjestu s 14 bodova. 

Standings provided by Sofascore

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