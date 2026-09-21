Evo kad i s kime će Hrvatska igrati u predstojećem ciklusu

Povratak Slavena Bilića na klupu hrvatske reprezentacije donosi vrlo zgusnut raspored. Hrvatska će u samo 11 dana odigrati četiri utakmice Lige nacija, a protivnici će joj biti Češka, Španjolska i Engleska.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Nepoznato o našem izborniku: Nosi krunicu u džepu, a suigrači mu u Hajduku priredili spačku... | Video: 24sata/pixsell

Prvi susret na rasporedu je 26. rujna, kada će Vatreni gostovati u Češkoj. Samo tri dana poslije slijedi put u Španjolsku, gdje će Hrvatska odmjeriti snage s aktualnim svjetskim prvakom.

Nakon dvije gostujuće utakmice hrvatska reprezentacija vraća se pred domaću publiku. Na rasporedu je 3. listopada dvoboj s Engleskom, a ciklus će biti zaključen tri dana kasnije, 6. listopada, novim susretom protiv Španjolske.

Zagreb: Slaven Bilic odrzao konferenciju za medije | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Bilić će tako već na samom početku drugog mandata imati četiri službene utakmice u vrlo kratkom razdoblju. U tom će ciklusu Hrvatska dvaput igrati protiv Španjolske, jednom protiv Engleske i Češke.

Riječ je o protivnicima koji su posljednjih godina redovito među reprezentacijama s ozbiljnim rezultatima na velikim natjecanjima. Španjolska je aktualni svjetski prvak, dok je Engleska na posljednjem Svjetskom prvenstvu zauzela treće mjesto.

Raspored Hrvatske u Ligi nacija:

Češka - 26. rujna (u gostima)

Španjolska - 29. rujna (u gostima)

Engleska - 3. listopada (doma)

Španjolska - 6. listopada (doma)