Bilić se vratio na klupu 'vatrenih' i odmah ga čeka pakleno krštenje. Četiri utakmice u 11 dana; dva puta protiv Španjolske te jednom s Češkom i Engleskom. Utakmice će se igrati u sklopu Lige nacija
Evo kad i s kime će Hrvatska igrati u predstojećem ciklusu
Povratak Slavena Bilića na klupu hrvatske reprezentacije donosi vrlo zgusnut raspored. Hrvatska će u samo 11 dana odigrati četiri utakmice Lige nacija, a protivnici će joj biti Češka, Španjolska i Engleska.
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Prvi susret na rasporedu je 26. rujna, kada će Vatreni gostovati u Češkoj. Samo tri dana poslije slijedi put u Španjolsku, gdje će Hrvatska odmjeriti snage s aktualnim svjetskim prvakom.
Nakon dvije gostujuće utakmice hrvatska reprezentacija vraća se pred domaću publiku. Na rasporedu je 3. listopada dvoboj s Engleskom, a ciklus će biti zaključen tri dana kasnije, 6. listopada, novim susretom protiv Španjolske.
Bilić će tako već na samom početku drugog mandata imati četiri službene utakmice u vrlo kratkom razdoblju. U tom će ciklusu Hrvatska dvaput igrati protiv Španjolske, jednom protiv Engleske i Češke.
Riječ je o protivnicima koji su posljednjih godina redovito među reprezentacijama s ozbiljnim rezultatima na velikim natjecanjima. Španjolska je aktualni svjetski prvak, dok je Engleska na posljednjem Svjetskom prvenstvu zauzela treće mjesto.
Raspored Hrvatske u Ligi nacija:
Češka - 26. rujna (u gostima)
Španjolska - 29. rujna (u gostima)
Engleska - 3. listopada (doma)
Španjolska - 6. listopada (doma)
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