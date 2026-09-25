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Evo kad igraju Hajduk - Dinamo i kad HTV starta s prijenosima

Piše Josip Tolić,
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Evo kad igraju Hajduk - Dinamo i kad HTV starta s prijenosima
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Poljud gori! Derbi Hajduk-Dinamo igra se 10. listopada u 15 sati, a stiže i novi TV raspored za drugi krug prvenstva

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Povjerenik za HNL Antonio Grahovac odredio je termine utakmica devetog i desetog kola nogometnog prvenstva koji su na rasporedu nakon reprezentativne stanke. Među njima je i najveći derbi hrvatskog nogometa između Hajduka i Dinama na Poljudu.

Ta će se utakmica, nakon sugestije policije i radi lakše organizacije, odigrati u dnevnom terminu, u subotu, 10. listopada od 15 sati. Četiri dana ranije reprezentacija igra posljednju utakmicu u ovom bloku protiv Španjolske na istom stadionu.

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U desetom kolu, nakon europskih utakmica Hajduka i Dinama, kreće drugi krug prvenstva. Splićani će i treću utakmicu u nizu biti domaćini, nakon "modrih" i Ajaxa stiže im Varaždin u nedjelju, 18. listopada od 15 sati, a Dinamo će tri sata kasnije gostovati kod Slaven Belupa.

Kako prava prijenosa od drugog kruga prvenstva ima Hrvatska televizija, prvi prijenos na drugom programu trebao bi biti onaj između Hajduka i Varaždina. Na javnoj televiziji bit će jedna utakmica po kolu, u pravilu u nedjeljnom terminu od 15 sati.

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Komentari 0
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