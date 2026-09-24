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KUP RASPORED

Evo kada će Hajduk odigrati osminu finala Hrvatskog kupa

Piše Tomislav Gabelić,
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Evo kada će Hajduk odigrati osminu finala Hrvatskog kupa
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Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL
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Hajduk se pak u osminu finala plasirao pobjedom nad Vardarcem golovima Van Hoorenbeecka i Ugwuoda, a gostovanje u Požegi dolazi im između domaćeg ogleda s Rudešom i gostovanja u Koprivnici.

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Hajduk će u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa igrati protiv Slavonije u Požegi. Dogovorom klubova određeno je da će se utakmica odigrati u srijedu, 2. prosinca, s početkom u 13.30 sati. 

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk
Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL
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Slavonija iz Požege natječe se u 2. NL, a do ove faze natjecanja stigli su nakon što su prethodno pobijedili Oriolik rezultatom 4:0 u šesnaestini finala te još ranije Moslavinu s 3:0 u pretkolu Kupa. 

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk
Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL
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Hajduk se pak u osminu finala plasirao pobjedom nad Vardarcem golovima Van Hoorenbeecka i Ugwuoda, a gostovanje u Požegi dolazi im između domaćeg ogleda s Rudešom i gostovanja u Koprivnici, nakon kojeg ih očekuje pakleni raspored u kojem im u Split dolaze Nordsjaelland i Rijeka, a nakon toga gostuju kod Midtjyllanda i Dinama. 

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