Evo kada će Hajduk odigrati osminu finala Hrvatskog kupa

Hajduk će u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa igrati protiv Slavonije u Požegi. Dogovorom klubova određeno je da će se utakmica odigrati u srijedu, 2. prosinca, s početkom u 13.30 sati.

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

Slavonija iz Požege natječe se u 2. NL, a do ove faze natjecanja stigli su nakon što su prethodno pobijedili Oriolik rezultatom 4:0 u šesnaestini finala te još ranije Moslavinu s 3:0 u pretkolu Kupa.

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

Hajduk se pak u osminu finala plasirao pobjedom nad Vardarcem golovima Van Hoorenbeecka i Ugwuoda, a gostovanje u Požegi dolazi im između domaćeg ogleda s Rudešom i gostovanja u Koprivnici, nakon kojeg ih očekuje pakleni raspored u kojem im u Split dolaze Nordsjaelland i Rijeka, a nakon toga gostuju kod Midtjyllanda i Dinama.