Obavijesti

Sport

Komentari 19
CIJELI RASPORED

Evo kada i s kim igraju Hajduk i Rijeka nastavak u Europi

Piše HINA, Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Evo kada i s kim igraju Hajduk i Rijeka nastavak u Europi
2
Derry, Sjeverna Irska - Utakmica 2. kola kvalifikacija UEFA Konferencijske lige HNK Rijeke protiv Derry Cityja | Foto: Vigo Mavrovic/HNK Rijeka/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Rijeka prošla dalje s 1-0, Adu-Adjei junak! Hajduk šokiran na Cipru, ispustio prednost i pao nakon produžetaka

Admiral

Nogometaši Rijeke slavili su u drugoj uzvratnoj utakmici u Sjevernoj Irskoj protiv Derry Cityja. Riječani su stigli s prednosti do 1-0, a istim rezultatom slavili su u drugoj utakmici. Strijelac jedinog pogotka bio je Daniel Adu-Adjei u 14. minuti. 

Riječani su tako izborili plasman u treće pretkolo Konferencijske lige gdje će im protivnik biti finski Ilves koji je boljim izvođenjem penala prošao dalje i izbacio islandski Stjarnan. Prva utakmica trebala bi se igrati za tjedan dana u Rijeci, a uzvrst za dva tjedna u Finskoj.

KOMENTAR Mirna riječka večer u Sj. Irskoj: Todorović se dokazao na startu, a Adu-Adjei opet 'trpa' u Europi!
Mirna riječka večer u Sj. Irskoj: Todorović se dokazao na startu, a Adu-Adjei opet 'trpa' u Europi!

S druge strane, nogometaši Hajduka na Cipar su došli s prednosti 2-0 protiv Pafosa, ali su na kraju to prokockali nakon što su u produžecima izgubili 4-0 u uzvratnoj utakmici te će europsku sezonu nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige. 

Protivnik u sljedećoj fazi natjecanja im je litvanski Žalgiris koji je s ukupnih 7:5 izbacio gruzijski Dinamo Tbilisi. Momčad Gonzala Garcije bit će gost u prvoj, a domaćin u drugoj utakmici. Prva utakmica je na rasporedu 6. kolovoza u Vilniusu, a uzvrat je 13. kolovoza na Poljudu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 19
UŽIVO Transferi: Raste nada za Livakovića u Dinamu, Brazilci su dočekali Filipa Krovinovića...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Raste nada za Livakovića u Dinamu, Brazilci su dočekali Filipa Krovinovića...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
VIDEO Pafos - Hajduk 4-0: Debakl za 'bile' u Europskoj ligi, raspali se i teško izgubili
EUROPSKA LIGA

VIDEO Pafos - Hajduk 4-0: Debakl za 'bile' u Europskoj ligi, raspali se i teško izgubili

Hajduk je prosuo prednost u drugoj minuti nadokande, a onda je novi šok uslijedio u prvim minutama produžetka kada su Ciprani pogodili za 3-0
Raspored HNL-a i Europe: Što slijedi za naše predstavnike?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe: Što slijedi za naše predstavnike?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo u Europi starta od drugog pretkola Lige prvaka, Hajduk od prvog pretkola Europske lige, a Rijeka i Varaždin od drugog pretkola Konferencijske lige

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026