Evo kada i s kim igraju Hajduk i Rijeka nastavak u Europi

Nogometaši Rijeke slavili su u drugoj uzvratnoj utakmici u Sjevernoj Irskoj protiv Derry Cityja. Riječani su stigli s prednosti do 1-0, a istim rezultatom slavili su u drugoj utakmici. Strijelac jedinog pogotka bio je Daniel Adu-Adjei u 14. minuti.

Riječani su tako izborili plasman u treće pretkolo Konferencijske lige gdje će im protivnik biti finski Ilves koji je boljim izvođenjem penala prošao dalje i izbacio islandski Stjarnan. Prva utakmica trebala bi se igrati za tjedan dana u Rijeci, a uzvrst za dva tjedna u Finskoj.

S druge strane, nogometaši Hajduka na Cipar su došli s prednosti 2-0 protiv Pafosa, ali su na kraju to prokockali nakon što su u produžecima izgubili 4-0 u uzvratnoj utakmici te će europsku sezonu nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige.

Protivnik u sljedećoj fazi natjecanja im je litvanski Žalgiris koji je s ukupnih 7:5 izbacio gruzijski Dinamo Tbilisi. Momčad Gonzala Garcije bit će gost u prvoj, a domaćin u drugoj utakmici. Prva utakmica je na rasporedu 6. kolovoza u Vilniusu, a uzvrat je 13. kolovoza na Poljudu.