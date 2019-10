Gdje kupiti karte za Slovačku? Prodaja kreće danas u podne...

Točno u podne počinje prodaja ulaznica za odlučujuću utakmicu kvalifikacija za Euro 2020. za našu nacionalnu vrstu. Hrvatska će zaigrati protiv Slovačke 16. studenoga na Rujevici od 20:45.

Ulaznice se mogu kupiti putem interneta i na blagajnama Rujevice i to na oba mjesta od utorka u 12 sati. Dok će se na internetu ulaznice moći kupiti u svako doba dana, riječke blagajne bit će otvorene svakim danom od 12 do 18 sati, odnosno, do rasprodaje svih ulaznica.

Na sjever za 100, na zapad za 200

Ulaznice će biti u prodaji u sustavu Ulaznice.hr, na profilu Hrvatskog nogometnog saveza, po cijeni od 100-200 kuna u pretprodaju, odnosno, 125-250 od 11. studenog, ako ostane ulaznica.

Tako ćete do tog datuma za tribinu sjever morati izdvojiti 100, za istok 150, a za zapad 250. Nakon njega će cijene porasti na 125, 200 i 250 kuna, ovisno o tribini.

Prodaja ulaznica internetom uključuje dostavu na adresu ili osobno preuzimanje. Cijena dostave je 40 kn za tuzemne pošiljke, 280 kn za inozemne te 10 kn za osobno preuzimanje na blagajni stadiona od 14. do 15. studenog od 12 do 18 sati, a 16. studenog od 12 do početka utakmice na blagajni za preuzimanje akreditacija. Dostava ulaznica na adresu dostupna je do sedam dana prije utakmice, nakon toga ostaje samo opcija osobnog preuzimanja ulaznica, stoji na stranici Ulaznice.hr.

Iz Saveza pak podsjećaju da jedna osoba može kupiti najviše četiri ulaznice. Sve ulaznice bit će personalizirane, dakle, pri kupovini ulaznica na blagajnama potrebno je predočiti presliku osobnog dokumenta za svaku osobu. Također, pri kupovini putem interneta, kupac osim svojih podataka unosi i podatke o drugim navijačima za koje kupuje ulaznice.

Vjerojatno će se i pred ovu utakmicu, kao pred svaku, unatoč personaliziranim ulaznicama stvoriti "crno tržište", no iz Saveza upozoravaju kako će pregled ispred stadiona biti pojačan te će podaci s ulaznica biti uspoređeni s onima na osobnom dokumentu.