Evo kako funkcionira senzor u 'pametnoj lopti': Zbog njega je poništen Gvardiolov gol za 2-2!

Bila je to 102. minuta utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva. Trenutak delirija. Joško Gvardiol zabio je za 2-2 protiv Portugala, činilo se, posljednjim udarcem na utakmici, poslavši "vatrene" i cijelu naciju u ekstazu. No, slavlje je naglo prekinuto. Norveški sudac Espen Eskas pozvan je na VAR provjeru, a nakon nekoliko napetih minuta, na semaforu se ispisala odluka koja je šokirala Hrvatsku, gol je poništen.

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Portugal je prošao dalje, a san Luke Modrića o svjetskom naslovu na njegovom petom Mundijalu bio je gotov. Krivac? Nevidljivi dodir i tehnologija skrivena duboko unutar lopte, preciznija od bilo kojeg ljudskog oka.

Da bi se razumjela odluka koja je eliminirala Hrvatsku, potrebno je vratiti se na sami početak akcije. Nakon ubačaja s lijeve strane, lopta je letjela prema petercu Portugala. U skoku je bio Igor Matanović, hrvatska zamjena, a odmah iza njega, u zaleđu, nalazio se Mario Pašalić. Lopta je, naizgled, prošla pored Matanovićeve glave, odbila se od portugalskog braniča Renata Veige i došla do Joška Gvardiola koji ju je pospremio u mrežu.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Da Matanović nije dirao loptu, gol bi vrijedio. Pašalić je u trenutku prvotnog ubačaja bio u dozvoljenoj poziciji, a kasniji dodir portugalskog braniča "poništio" bi zaleđe i uveo novu akciju. Upravo je to bio ključni trenutak koji je sudac Eskas morao procijeniti. I dok se na snimci činilo da kontakta nije bilo, VAR soba imala je asa u rukavu, podatke iz same lopte.

Grafički prikaz, sličan audio zapisu, pokazao je jasan "šiljak" točno u trenutku kada je lopta prolazila pored Matanovićeve glave. Dokaz je bio neoboriv. Matanović je loptu okrznuo, vjerojatno s nekoliko vlasi kose, čime je stvorio novu točku dodavanja.

Foto: Fifa

U tom kratkom trenutku, Pašalić se našao u nedozvoljenoj poziciji. Budući da se odbijanac od braniča Veige nije smatrao "namjernim igranjem", već samo refleksnom reakcijom, zaleđe nije moglo biti poništeno.

Što se krije unutar 'pametne' lopte?

Srce kontroverzne odluke leži u tehnologiji koju je Fifa, u suradnji s Adidasom, implementirala u službenu loptu prvenstva, nazvanu "Trionda". Riječ je o takozvanoj "Connected Ball Technology", sustavu koji sucima pruža podatke u stvarnom vremenu. Unutar svake lopte nalazi se inovativni senzor, inercijska mjerna jedinica (IMU) teška svega nekoliko grama, koja radi na frekvenciji od 500 Hertza. To znači da senzor bilježi i šalje podatke o svakom pokretu, rotaciji, ubrzanju i, najvažnije, svakom dodiru lopte čak 500 puta u sekundi.

Ova tehnologija, koju su neki prozvali nogometnim "snikom" po uzoru na kriket, ključan je dio poluautomatskog sustava za određivanje zaleđa. U kombinaciji s dvanaest kamera postavljenih na stadionu koje prate 29 točaka na tijelu svakog igrača, IMU senzor pruža apsolutno precizan trenutak upućivanja lopte.

Foto: Nexpher Images/SIPA USA

U VAR sobi, suci ne moraju više vizualno nagađati je li igrač dirao loptu. Podaci sa senzora iscrtavaju valnu duljinu koja u trenutku kontakta, ma koliko on blag bio, pokazuje jasan skok. To je bio digitalni dokaz koji je potvrdio Matanovićev dodir i zapečatio sudbinu Hrvatske. Zanimljivo, ova napredna tehnologija zahtijeva i modernu logistiku, svaka se lopta prije utakmice mora napuniti, a jedno punjenje od dva i pol sata dovoljno je za otprilike šest sati igre.

Mnogi se žale na odluku

Odluka je, očekivano, izazvala buru reakcija. Dok su portugalski navijači slavili, hrvatski su igrači i navijači ostali u nevjerici, a s tribina su na teren poletjele i boce.

​- Volio bih da mi netko objasni zašto su odluke tako donesene. Previše je situacija koje su upitne i koje su otišle kontra nas. Moramo čestitati Portugalu na prolazu, ali zaslužili smo puno više. - rekao je veznjak Petar Sučić nakon utakmice.

S druge strane, izbornik Portugala Roberto Martinez bio je jasan.

​- Poruka je vrlo jasna: lopte sada imaju čip i sve je kristalno čisto, zato je VAR intervenirao. Nema subjektivnog mišljenja, čip u lopti sve pokazuje. Nije bilo loše odluke ni nesretnog slučaja. Danas je tehnologija pomogla - izjavio je Martinez.

Čak je i sam Igor Matanović nakon utakmice priznao da ne može sa sigurnošću reći što se dogodilo. Priznao je da mu je sudac potvrdio kako je čip registrirao kontakt i dodao kako je moguće da je osjetio blagi dodir s kosom. Izbornik Zlatko Dalić, iako vidno razočaran, nije htio izravno kriviti tehnologiju za poraz, ali je istaknuo kako je suđenje generalno bilo vrlo loše.

(*uz korištenje AI-ja)