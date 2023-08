Evo kako naši košarkaši mogu na OI! Šarić: Ovo je napokon bilo jedno ljeto za pamćenje...

Hrvatska je košarkaška reprezentacija ponovno donijela tračak svjetla tom kod nas posrnulom sportu osvajanjem pretkvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre u Istanbulu. I to pobjedom nad domaćinom Turskom 84-71. Pred 15.000 vatrenih navijača, protiv vrlo ozbiljnog suparnika, koji predvode NBA igrači, Josip Sesar ostvario je i devetu pobjedu u devetoj utakmici. Natjecateljskoj. Niz kakav u zadnje vrijeme u hrvatskoj košarci nije baš uobičajen.

Istina, među tih devet bili su Liliputanci poput Irske i Luksemburga, ali pobjeda nad Turskom zaslužuje sav respekt.

- Iza nas je sjajno ljeto, svi smo dobro kliknuli, dobro se povezao i stožer i ekipa i ljudi iz vrha saveza. Drago mi je što smo sami sebi dali priliku da ponovno imamo radno ljeto u kvalifikacijama za Olimpijske igre. Nadam se da će se ova atmosfera pretočiti i na kvalifikacije za Europsko prvenstvo te da ćemo svi zdravi dočekati ljeto i pokušati napraviti dobar posao - rekao je Sesar pa nastavio:

Sesar: Fizička košarka s velikim tijelima

- Što se same utakmice tiče, znali smo da će oni u jednom trenutku postati agresivni i na to smo pripremali igrače. Vratili su se na samo sedam razlike, međutim svaki put kad smo produžili napad došli smo do otvorenog šuta i do pogotka. Sasvim smo zasluženo osvojili ovaj turnir.

Bilo je i dosta fizičkog kontakta…

Foto: HKS

- Tu je nekoliko NBA igrača, a ostali su euroligaški ili igrači iz Eurokupa, tako da to nije lako. To je fizička košarka s velikim tijelima, no jako smo se dobro pripremili. Znali smo kako kojeg igrača treba braniti, a napadali smo točno tamo gdje imamo šansu. Presretan sam, ljetu je nažalost kraj, što se košarke tiče, no isto sam tako sretan što ću doći kući vidjeti djecu i ženu.

Hrvatska je i u pretkvalifikacije upala samo zato što je Rusija izbačena iz svih natjecanja, a Velika britanija je odustala od nastupa. Kapetan reprezentacije Dario Šarić ponovno je bio odlučujući faktor (22 koša i 11 skokova) i vezivno tkivo reprezentacije.

Hezonja: Napravili smo pravi stožer i pravu ekipu

- Dobro smo ušli u utakmicu i stvorili prednost od 20 razlike. Nekad je to i teško iskontrolirati, svi bismo mi voljeli da s 20 ode na 25, no približili su se na 6-7 razlike. I tu smo dobro odgovorili, zabili neke teške koševe, treba imati malo sreće i eto, napokon ljeto za pamćenje. Nadam se da je ovo baza za novi početak, za iduću godinu, da se opet skupimo i pokušamo odigrati ovako dobro - rekao je Šarić, a Mario Hezonja dodao je:

Foto: HKS

- Nije toliko bitno kakvi su nam protivnici, bitno je da smo nakon reseta cijele reprezentacije napravili pravi stožer, da smo napravili pravu ekipu i da svi igramo jedan za drugoga i međusobno si pomažemo. To se na terenu vidi i kad igramo kao ekipa, utakmice su lagane. Naravno, Turska je puno bolja od drugih reprezentacija koje su bile ovdje, no ipak je bio isti slučaj, iako je Turska bila stvarno dobra i nije bilo baš toliko lagano. Pune tribine? Ima tu dosta iskusnih igrača kojima ne smeta takva buka, no smatram da je to korisno za ekipu. Imamo dosta mladih igrača, neka se naviknu jer će nam od sada stalno dolaziti ovakve utakmice, i na kvalifikacijama za EuroBasket i za Olimpijske igre. Dolaze nam prave, teške i ozbiljne utakmice tako da je dobro da smo se kompaktno povezali, da smo ekipa i idemo dalje.

Tko nas čeka u kvalifikacijama za OI?

No, Hrvatska je još daleko od Igara u Parizu. Jako daleko. Na OI-ju će nastupiti 12 reprezentacija sa svih kontinenata. Jedan je domaćin Francuska, sedam će ih nastup izboriti preko Svjetskog prvenstva koje u Japanu, Indoneziji i Filipinima počinje ovaj petak. I na kojem Hrvatske nema. Vizu za Pariz tim će putem dobiti po dvije reprezentacije iz Europe i Amerike i po jedna iz Afrike, Azije i Oceanije.

Foto: HKS

Preostala četiri mjesta popunit će se iz kvalifikacija. Igrat će se četiri turnira i pobjednik svakog će u Pariz. Za ta četiri mjesta nadmetat će se 24 momčadi. Pet ih dolazi iz kvalifikacija, a među njima su Hrvatska, Poljska, Kamerun i Bahami, koji su u finalu američkog pretkvalifikacijskog turnira svladali Argentinu s Deckom, Delfinom i Campazzom s 82-75. Za Bahame igraju Gordon iz LA Clippersa, Hield iz Indiane, Ayton iz Phoenixa, Jones iz Charlotte...

Šarić: Ne znam kako će nam biti u klubovima...

Ostale potencijalne suparnike Hrvatske doznat ćemo nakon SP-a jer u kvalifikacije će druga najbolja afrička selekcija sa SP-a, treća najbolja iz Amerike, druga najbolja iz Azije i Oceanije te 16 najbolje plasiranih reprezentacija na SP-u koje neće izboriti izravan plasman na OI.

- Što se tiče kvalifikacijskog turnira, ne znam kakva će nama biti situacija u klubovima, kad ćemo završiti… bilo bi dobro da se okupimo i da imamo dovoljno dana za pripreme, da se prisjetimo što smo ovdje radili, da ponovno pogledamo te utakmice i adekvatno se pripremimo. Dobre su šanse, iako su ekipe koje će biti na tom turniru sada na Svjetskom prvenstvu, no mi imamo talenta i energije. Samo da ostane ovako u idućoj godini i to je to - zaključio je kapetan Šarić.