Evo kako ste ocijenili sve igrače nakon derbija Dinama i Hajduka

Dinamo i Hajduk odigrali su još jedan derbi o kojem će se dugo pričati. Bilo je tu svega, igralo se (vjerojatno prvi put u povijesti) čak 109 minuta, neuvjerljivi sudac Patrik Kolarić podijelio je 14 žutih kartona. Splićani su poveli preko Michelea Šege, a za konačnih 1-1 pogodio je Arber Hoxha. Dinamo ostaje prvi na tablici s 32 boda, a Hajduk drugi s bodom manje.

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jučer smo Vas pitali da ocijenite sve sudionike derbija. Svakog sudionika derbija imali ste priliku ocijeniti od 1 do 5, a sada donosimo prosječne ocjene na temelju Vaših mišljenja.

Najbolje ocijenjen kod Dinama je Arber Hoxha (4), a top tri zatvaraju Noa Mikić (3.7) i Fran Topić (3.6). Dionu Dreni Belji, Gonzalu Villaru i Ronaelu Pierreu Gabrielu dali ste najmanju ocjenu od Dinamovih pojedinaca (2.7).

Kod Hajduka najbolji pojedinac prema Vašim ocjenama bio je golman Toni Silić (4.0). Njemu u leđa gledaju Šego (3.3) i Branimir Mlačić (3). Anthonyja Kalika ocijenili ste najslabije (2.1). Sve ocijenjene igrače iz ankete pogledajte OVDJE.