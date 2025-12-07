Obavijesti

Sport

Komentari 0
REZULTATI ANKETE

Evo kako ste ocijenili sve igrače nakon derbija Dinama i Hajduka

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Evo kako ste ocijenili sve igrače nakon derbija Dinama i Hajduka
SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamo i Hajduk odigrali su u subotu derbi susret 16. kola HNL-a na Maksimiru (1-1).Za Hajduk je pogodio Šego, a za 'modre' Hoxha. Vas smo pitali da ocijenite sve koji su zaigrali na derbiju, pogledajte rezultate

Dinamo i Hajduk odigrali su još jedan derbi o kojem će se dugo pričati. Bilo je tu svega, igralo se (vjerojatno prvi put u povijesti) čak 109 minuta, neuvjerljivi sudac Patrik Kolarić podijelio je 14 žutih kartona. Splićani su poveli preko Michelea Šege, a za konačnih 1-1 pogodio je Arber Hoxha. Dinamo ostaje prvi na tablici s 32 boda, a Hajduk drugi s bodom manje. 

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk
SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jučer smo Vas pitali da ocijenite sve sudionike derbija. Svakog sudionika derbija imali ste priliku ocijeniti od 1 do 5, a sada donosimo prosječne ocjene na temelju Vaših mišljenja.

Najbolje ocijenjen kod Dinama je Arber Hoxha (4), a top tri zatvaraju Noa Mikić (3.7) i Fran Topić (3.6). Dionu Dreni Belji, Gonzalu Villaru i Ronaelu Pierreu Gabrielu dali ste najmanju ocjenu od Dinamovih pojedinaca (2.7).

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk
SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kod Hajduka najbolji pojedinac prema Vašim ocjenama bio je golman Toni Silić (4.0). Njemu u leđa gledaju Šego (3.3) i Branimir Mlačić (3). Anthonyja Kalika ocijenili ste najslabije (2.1). Sve ocijenjene igrače iz ankete pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Zbog bivšeg hajdukovca je ostavila sve. Nekad i grudnjak
LJUBAV CVJETA

FOTO Zbog bivšeg hajdukovca je ostavila sve. Nekad i grudnjak

Leonie June njemačkog nogometaša albanskog podrijetla koji je do ove zime bio u Hajduku upoznala je preko poruka. Dugo su se dopisivali i jedva čekali upoznati, a sad su uplovili u bračne vode
VIDEO Dinamo - Hajduk 1-1: Hoxha spasio bod u 12. minuti nadoknade! 'Modri' ostaju prvi
DERBI VISOKIH TENZIJA

VIDEO Dinamo - Hajduk 1-1: Hoxha spasio bod u 12. minuti nadoknade! 'Modri' ostaju prvi

Poništen gol i penal Dinama, prekid utakmice zbog bakljade Torcide, 14 žutih kartona, gol za izjednačenje u 12. minuti sudačke nadoknade i preko 100 minuta nogometa vidjeli smo u fantastičnom derbiju!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025