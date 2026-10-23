Evo kako su poraz 'modrih' i pobjeda Hajduka utjecali na koeficijent: Blizu smo 15. mjesta

Nakon europskih dvoboja dvaju hrvatskih klubova, Hrvatska je zadržala 19. mjesto na Uefinoj ljestvici nacionalnih koeficijenata. U četvrtak navečer prvi je na teren istrčao Dinamo koji je dočekao NEC na Maksimiru i izgubio 4-2, a onda je slijedio trijumf Hajduka protiv Thuna (1-0). Pobjeda Splićana u Švicarskoj osigurala je hrvatskoj nove bodove pa je tako hrvatski koeficijent porastao na 27.406 bodova.

Prije jučerašnjih susreta, Hrvatska je imala koeficijent 26.906, što bi značilo da je Hajdukova pobjeda donijela 0.500 bodova. Naime, pobjeda u glavnoj fazi europskog natjecanja vrijedi dva boda, a to se dijeli s ukupnim brojem hrvatskih predstavnika u Europi, odnosno, četiri kluba koja su nastupala ove sezone. Osim Hajduka i Dinama, nastupali su Rijeka i Varaždin koji su završili svoje europsko putovanje za ovu sezonu.

Susret 2. kola Konferencijske lige između Thuna i Hajduka | Foto: PIXSELL

Iza Hrvatske, na Uefinom rankingu se nalazi Švedska s 26.500 bodova, dok je Škotska pala na 21. mjesto s koeficijentom 26.450. Bolji koeficijent od hrvatske imaju Mađarska i Austrija. Hrvatska za Mađarskom zaostaje 1.406 bodova, a za Austrijom 1.844 boda.

Važno 15. mjesto i dva predstavnika u kvalifikacijama za LP

Na Uefinoj ljestvici najvažnije je 15. mjesto koje državama donose dva predstavnika u kvalifikacijama za najelitnije europsko natjecanje Ligu prvaka, a na toj poziciji trenutačno se nalazi Cipar s koeficijentom od 35.433.

Između Hrvatske i Cipra nalaze se tri države, Mađarska, Austrija i Švicarska, a do 15. mjesta Hrvatskoj nedostaju 8.037 bodova.

Susret 3. kola Europske lige između Dinama i NEC-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Sljedeće europske utakmice hrvatske predstavnike čekaju 5. studenoga. Dinamo će gostovati kod engleskog Sunderlanda, dok Hajduk putuje na Gibraltar, gdje će igrati protiv Lincoln Red Impsa.