Obavijesti

Sport

Komentari 8
NEĆE BITI LAGANO

Evo kakve šanse Dinamo ima za izravan plasman u Ligu prvaka

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Evo kakve šanse Dinamo ima za izravan plasman u Ligu prvaka
Dinamo je pobijedio Anderlecht u 2. kolu Europske lige | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dinamo sanja izravan ulazak u Ligu prvaka, ali prema analizi popularnog profila Football Meets Data nije među favoritima; cilj je i dalje osvajati bodove te čekati kikseve konkurenata

Admiral

Dinamo još može do izravnog mjesta u ligaškoj fazi Lige prvaka, ali trenutačne procjene ne idu mu u prilog. Prema analizi profila Football Meets Data, zagrebački klub nije među glavnim kandidatima za takav rasplet, a pred njim je nekoliko uvjeta koje mora ispuniti. U borbi za mjesto koje bi se oslobodilo ako osvajač Lige prvaka osigura nastup kroz domaće prvenstvo trenutačno se izdvajaju Šahtar, Olympiacos, Bodø/Glimt i Ferencváros.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Predstavljen novi stadion u Maksimiru VIDEO
Predstavljen novi stadion u Maksimiru | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

Prema objavljenoj projekciji, Šahtar ima 28 posto izgleda za izravan plasman, norveški i grčki klub po 26 posto, dok su šanse mađarskog prvaka procijenjene na 17 posto. Olympiacos bi mogao imati najveći koeficijent među klubovima uključenima u ovu utrku, ali to mu ne jamči željeni rasplet. Grci moraju osvojiti domaće prvenstvo, a Football Meets Data njihove izglede za naslov trenutačno procjenjuje na 33 posto. Upravo bi rezultat u grčkoj ligi mogao biti presudan za njihove ambicije.

Dinamo se prema trenutačnom poretku koeficijenata nalazi na devetom mjestu među klubovima koji bi mogli konkurirati za slobodno mjesto. Za pomak u toj utrci zagrebačka momčad morala bi povećavati svoj europski koeficijent dobrim rezultatima u međunarodnim natjecanjima.

Put do izravnog plasmana zato ovisi o više čimbenika. Dinamo mora osvojiti naslov prvaka Hrvatske i nastaviti prikupljati bodove u Europi, dok bi konkurenti s boljim koeficijentom morali ostati bez trofeja u svojim nacionalnim prvenstvima. Projekcije će se mijenjati ovisno o rezultatima, pa mogućnost takvog raspleta još postoji, iako Dinamo trenutačno nije među favoritima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo traži nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk nakon odličnog starta vjeruje u nastavak natjecanja u Konferencijskoj
Branili joj vezu s nogometašem, nije ih slušala: 'Nije kao ostali'
FOTO: LJUBAV SA SUPERZVIJEZDOM

Branili joj vezu s nogometašem, nije ih slušala: 'Nije kao ostali'

Perrie Edwards, pjevačica moćnog vokala i jedna od najprepoznatljivijih članica globalno uspješne grupe Little Mix, već godinama plijeni pažnju javnosti ne samo svojom glazbom, već i privatnim životom
FOTO 'Kraljica sponzoruša' fotkala se potpuno gola: 'Ti si majka, razmisli o svojoj obitelji'
NAPALI SU JE

FOTO 'Kraljica sponzoruša' fotkala se potpuno gola: 'Ti si majka, razmisli o svojoj obitelji'

Rebekah Vardy supruga je poznatog engleskog nogometaša Jamieja, a pažnju javnosti nerijetko skrene na sebe. Izgubila je sudsku parnicu protiv supruge Waynea Rooneya, a u studenom 2023. slikala se potpuno gola na terasi hotela u Las Vegasu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026