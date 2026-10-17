Dinamo sanja izravan ulazak u Ligu prvaka, ali prema analizi popularnog profila Football Meets Data nije među favoritima; cilj je i dalje osvajati bodove te čekati kikseve konkurenata
Evo kakve šanse Dinamo ima za izravan plasman u Ligu prvaka
Dinamo još može do izravnog mjesta u ligaškoj fazi Lige prvaka, ali trenutačne procjene ne idu mu u prilog. Prema analizi profila Football Meets Data, zagrebački klub nije među glavnim kandidatima za takav rasplet, a pred njim je nekoliko uvjeta koje mora ispuniti. U borbi za mjesto koje bi se oslobodilo ako osvajač Lige prvaka osigura nastup kroz domaće prvenstvo trenutačno se izdvajaju Šahtar, Olympiacos, Bodø/Glimt i Ferencváros.
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Prema objavljenoj projekciji, Šahtar ima 28 posto izgleda za izravan plasman, norveški i grčki klub po 26 posto, dok su šanse mađarskog prvaka procijenjene na 17 posto. Olympiacos bi mogao imati najveći koeficijent među klubovima uključenima u ovu utrku, ali to mu ne jamči željeni rasplet. Grci moraju osvojiti domaće prvenstvo, a Football Meets Data njihove izglede za naslov trenutačno procjenjuje na 33 posto. Upravo bi rezultat u grčkoj ligi mogao biti presudan za njihove ambicije.
Dinamo se prema trenutačnom poretku koeficijenata nalazi na devetom mjestu među klubovima koji bi mogli konkurirati za slobodno mjesto. Za pomak u toj utrci zagrebačka momčad morala bi povećavati svoj europski koeficijent dobrim rezultatima u međunarodnim natjecanjima.
Put do izravnog plasmana zato ovisi o više čimbenika. Dinamo mora osvojiti naslov prvaka Hrvatske i nastaviti prikupljati bodove u Europi, dok bi konkurenti s boljim koeficijentom morali ostati bez trofeja u svojim nacionalnim prvenstvima. Projekcije će se mijenjati ovisno o rezultatima, pa mogućnost takvog raspleta još postoji, iako Dinamo trenutačno nije među favoritima.
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