Evo kakvu je kaznu dobio Garcia zbog crvenog kartona u derbiju

Trener Hajduka Gonzalo Garcia poludio je na suca Matea Ercega u Jadranskom derbiju protiv Rijeke. Dogodilo se to kad je Rijeka povela s 2-0, pred sami kraj prvog dijela. Trener Hajduka dobio je izravni crveni karton i drugi dio utakmice proveo je na tribinama, a momčad je vodio Goran Roce.

Garcija se nakon utakmica žalio da je njegova momčad nepravedno primila prvi gol.

- Po meni ovo je velika pogreška. Osjećam se prevarenim i to nije bilo regularno. Nije mogao Marešić vidjeti Dantasa. To je pogreška suca, očita i velika. I kažu mi da se VAR ne smije miješati u ovo - ističe Garcija. Također, žalio se i na situaciju kod drugog gola Rijeke, nakon kojeg je totalno poludio na suca.

Split: Gonzalo Garcia predstavljen kao novi trener Hajduka | Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

On je na kraju kažnjen s 500 eura zbog događaja iz Jadranskog derbija u kojem je Rijeka prošle nedjelje na Rujevici pobijedila Hajduk 3-0. Disciplinski sudac SuperSport HNL-a donio je odluku nakon 8. kola, a trener Hajduka, unatoč izravnom crvenom kartonu, nije dobio zabranu obavljanja funkcije.

Garcia je kažnjen prema članku 52. stavku 1. točki a. Disciplinskog pravilnika. Ta se odredba odnosi na nedopušteno prigovaranje na odluku suca. Hajdukov trener tako će moći voditi momčad u sljedećoj prvenstvenoj utakmici, velikom derbiju protiv Dinama 10. listopada na Poljudu.