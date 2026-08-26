Evo kamo je otišao Livaković nakon potpisa za Barcelonu

Hrvatski golman Dominik Livaković novi je igrač Barcelone, tvrdi katalonski Sport. Hrvatski reprezentativac stigao je u srijedu u katalonsku prijestolnicu, a nakon obavljenog liječničkog pregleda i potpisa ugovora snimljen je kako dolazi u poznati restoran Botafumeiro.

Tamo su ga čekali predsjednik Barcelone Joan Laporta i sportski direktor Deco, a zajedničkim ručkom proslavili su završetak posla. Pred restoranom je bio i prvi dopredsjednik kluba Rafa Yuste, koji je kratko poručio da su u Barceloni jako zadovoljni Livakovićevim dolaskom.

🔴 𝐈𝐌𝐀𝐆𝐄𝐍 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓



Llega Livakovic a comer con Laporta, Deco y la junta directiva del Barça



El guardameta croata ha firmado su contrato y ha pasado reconocimiento médico esta mañana.



🎥 @monfortcarlos pic.twitter.com/qBBoFohIeh — Diario SPORT (@sport) August 26, 2026

Livaković bi dugoročno trebao biti iskusna konkurencija Joanu Garciji, a u Barceloni ga vide kao vratara koji odgovara ulozi kakvu sada ima Szczesny. Još se ne zna hoće li Livaković ostati u Barceloni ili će negdje na posudbu.

Foto: Fabrizio Romano/X



