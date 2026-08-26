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ZAVRŠEN POSAO

Evo kamo je otišao Livaković nakon potpisa za Barcelonu

Piše Ivan Tomašković,
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Evo kamo je otišao Livaković nakon potpisa za Barcelonu
EKSKLUZIVNO Dominik Livaković otputovao u Barcelonu na potpisivanje ugovora | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Hrvatski golman Dominik Livaković novi je igrač Barcelone, tvrdi katalonski Sport. Hrvatski reprezentativac stigao je u srijedu u katalonsku prijestolnicu, a nakon obavljenog liječničkog pregleda i potpisa ugovora snimljen je kako dolazi u poznati restoran Botafumeiro.

Tamo su ga čekali predsjednik Barcelone Joan Laporta i sportski direktor Deco, a zajedničkim ručkom proslavili su završetak posla. Pred restoranom je bio i prvi dopredsjednik kluba Rafa Yuste, koji je kratko poručio da su u Barceloni jako zadovoljni Livakovićevim dolaskom.

Livaković bi dugoročno trebao biti iskusna konkurencija Joanu Garciji, a u Barceloni ga vide kao vratara koji odgovara ulozi kakvu sada ima Szczesny. Još se ne zna hoće li Livaković ostati u Barceloni ili će negdje na posudbu. 

Foto: Fabrizio Romano/X


 

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