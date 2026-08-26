Barcelona je s Fenerbahceom dogovorila odštetu od dva milijuna eura uz dodatna dva milijuna kroz bonuse
Evo kamo je otišao Livaković nakon potpisa za Barcelonu
Hrvatski golman Dominik Livaković novi je igrač Barcelone, tvrdi katalonski Sport. Hrvatski reprezentativac stigao je u srijedu u katalonsku prijestolnicu, a nakon obavljenog liječničkog pregleda i potpisa ugovora snimljen je kako dolazi u poznati restoran Botafumeiro.
Tamo su ga čekali predsjednik Barcelone Joan Laporta i sportski direktor Deco, a zajedničkim ručkom proslavili su završetak posla. Pred restoranom je bio i prvi dopredsjednik kluba Rafa Yuste, koji je kratko poručio da su u Barceloni jako zadovoljni Livakovićevim dolaskom.
🔴 𝐈𝐌𝐀𝐆𝐄𝐍 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓— Diario SPORT (@sport) August 26, 2026
Llega Livakovic a comer con Laporta, Deco y la junta directiva del Barça
El guardameta croata ha firmado su contrato y ha pasado reconocimiento médico esta mañana.
🎥 @monfortcarlos pic.twitter.com/qBBoFohIeh
Livaković bi dugoročno trebao biti iskusna konkurencija Joanu Garciji, a u Barceloni ga vide kao vratara koji odgovara ulozi kakvu sada ima Szczesny. Još se ne zna hoće li Livaković ostati u Barceloni ili će negdje na posudbu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+