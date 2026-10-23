Evo koja starta Zrinka Ljutić u prvoj utrci sezone u Söldenu

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić (22) izvukla je startni broj devet u prvoj utrci sezone, koja će se održati u austrijskom skijalištu Söldenu. U subotu u 10 sati je prva vožnja veleslaloma (HRT 2), dok je druga vožnja na rasporedu u 13 sati. Ljutić će biti jedina hrvatska predstavnica u Austriji, dok će u nedjelju nastupiti Filip Zubčić.

Utrku će otvoriti Novozelanđanka Alice Robinson, koja je prošle sezone bila petoplasirana u disciplini s 440 bodova. Aktualna prvakinja, Austrijanka Julia Scheib, krenut će druga.

Foto: Elsa Powell Dooley

Amerikanka Mikaela Shiffrin, koja je najavila kako će se ove sezone više fokusirati na veleslalom i superveleslalom, ima startni broj pet. Podsjetimo, Zrinka je prošle sezone bila deseta u veleslalomu sa 267 bodova.

- Trenirala sam u Soldenu prije par dana i imala sam priliku trenirati na stazi za utrku. Dobro se se osjećam, ove sam pripreme dosta toga promijenila. Imala sam neke promjene u timu, promijenila sam kondicijskog trenera i servisera - rekla je Zrinka i dodala...

- Ovo sam ljeto imala drugačiji program ljeti, prvi put sam trenirala na Novom Zelandu. Zadovoljna sam s iskustvima i mislim da su mi pomogla. mislim da sam napredovala. Sada te stvari treba pretočiti u skijanje i u utrku kad je najbitnije - izjavila je.