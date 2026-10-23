Obavijesti

Sport

Komentari 0
VELESLALOM U AUSTRIJI

Evo koja starta Zrinka Ljutić u prvoj utrci sezone u Söldenu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Evo koja starta Zrinka Ljutić u prvoj utrci sezone u Söldenu
3
Foto: Elsa Powell Dooley
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Utrku će otvoriti Novozelanđanka Alice Robinson, koja je prošle sezone bila petoplasirana u disciplini s 440 bodova. Aktualna prvakinja, Austrijanka Julia Scheib, krenut će druga

Admiral

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić (22) izvukla je startni broj devet u prvoj utrci sezone, koja će se održati u austrijskom skijalištu Söldenu. U subotu u 10 sati je prva vožnja veleslaloma (HRT 2), dok je druga vožnja na rasporedu u 13 sati. Ljutić će biti jedina hrvatska predstavnica u Austriji, dok će u nedjelju nastupiti Filip Zubčić.

Utrku će otvoriti Novozelanđanka Alice Robinson, koja je prošle sezone bila petoplasirana u disciplini s 440 bodova. Aktualna prvakinja, Austrijanka Julia Scheib, krenut će druga. 

Foto: Elsa Powell Dooley

Amerikanka Mikaela Shiffrin, koja je najavila kako će se ove sezone više fokusirati na veleslalom i superveleslalom, ima startni broj pet. Podsjetimo, Zrinka je prošle sezone bila deseta u veleslalomu sa 267 bodova.

- Trenirala sam u Soldenu prije par dana i imala sam priliku trenirati na stazi za utrku. Dobro se se osjećam, ove sam pripreme dosta toga promijenila. Imala sam neke promjene u timu, promijenila sam kondicijskog trenera i servisera - rekla je Zrinka i dodala...

- Ovo sam ljeto imala drugačiji program ljeti, prvi put sam trenirala na Novom Zelandu. Zadovoljna sam s iskustvima i mislim da su mi pomogla. mislim da sam napredovala. Sada te stvari treba pretočiti u skijanje i u utrku kad je najbitnije - izjavila je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo traži nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk nakon odličnog starta vjeruje u nastavak natjecanja u Konferencijskoj
FOTO 'Trogirska Heidi Klum' je vatrena navijačica Hajduka
MODNA SENZACIJA I NAVIJAČICA

FOTO 'Trogirska Heidi Klum' je vatrena navijačica Hajduka

Faretta Radić, manekenka iz Trogira, osvaja svijet. S Poljuda do Voguea, ostaje vjerna Hajduku i Dalmaciji. "Nije 'in', nego život", poručuje strastvena manekenka
Trenerica srušila internet. Jedan kadar u prijenosu bio je dosta...
FOTO: EVO TKO JE ONA

Trenerica srušila internet. Jedan kadar u prijenosu bio je dosta...

Fizioterapeutkinja i atletska trenerica Alexa Blatt postala viralna zvijezda zbog jednog kadra s utakmice sveučilišne košarke. Internet bruji šalama, a ona izbrisala društvene mreže

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026