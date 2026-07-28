Evo koliko je Dinamo pobjedom nad Thunom zaradio u Europi

Dinamo je plesao po rubu, ali je uspio osigurati europsku jesen 19. put u posljednjih 20 sezona, uz jedini posrtaj u sezoni 2017/18. kad ga je bez glavne faze eurokupa šokantno ostavio albanski Skënderbeu. Nakon 1-1 protiv Thuna u Švicarskoj pa zaostatka 0-2 na poluvremenu, "modri" su s igračem više od 67. minute i nakon produžetaka slavili 3-2 i ostali živi u borbi za elitno natjecanje.

Sjajna je to vijest za Dinamo i zbog lakšeg ždrijeba u idućoj fazi kvalifikacija (Kauno Žalgiris iz Litve ili Klaksvik s Farskih Otoka), ali i zbog zarade koja je u Ligi prvaka miljama daleko iznad druga dva natjecanja. Maksimirski klub je do ovog trenutka u Europi zaradio najmanje 3,695.000 eura, i to na temelju fiksne naknade od 175.000 eura za tri pretkola, ali i minimalnih 3,17 milijuna eura, koliko donosi sudjelovanje u Konferencijskoj ligi koju je hrvatski prvak osigurao.

Ta je premija samo osnova na koju slijede naknada za vrijednosni stup (value pillar), koji kombinira prodaju TV prava i klupski koeficijent, kao i bonus za završni plasman na ljestvici i rezultate u ligaškom dijelu natjecanja. U Konferencijskoj ligi pobjeda vrijedi 400.000 eura, a remi 133.000 eura.