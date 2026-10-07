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HRVATSKI BRANIČI

Evo koliko je porasla vrijednost Luki Vuškoviću i Jošku Gvardiolu

Piše Ivan Tomašković,
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Evo koliko je porasla vrijednost Luki Vuškoviću i Jošku Gvardiolu
Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Vušković je sedmi najskuplji centralni branič na svijetu, dok je Gvardiol čak drugi najskupliji lijevi bek na svijetu

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Renomirani portal Transfermarkt objavio je novo ažuriranje tržišnih vrijednosti nogometaša u engleskoj Premier ligi. Trojica hrvatskih reprezentativaca nastupaju u najjačoj ligi svijeta. Od njih trojice, dvojici je cijena narasla. Braniču Manchester Cityja Jošku Gvardiolu skočila je vrijednost sa 70 na 75 milijuna eura, dok je igraču Brightona Luki Vuškoviću cijena porasla sa 60 na 65 milijuna eura.

Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u tre?em kolu Lige nacija
Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u tre?em kolu Lige nacija | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Time se Gvardiol smjestio na 23. mjesto u ligi (i drugo među svim lijevim bekovima svijeta, iza PSG-ova Nuna Mendesa koji vrijedi 80 milijuna eura), a Vušković drži 41. poziciju u Premier ligi, odnosno 7. mjesto među stoperima na globalnoj razini. Treći Hrvat, Mateo Kovačić, zadržao je vrijednost od 10 milijuna eura, što ga trenutno svrstava na diobu 12. mjesta među hrvatskim igračima.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija
Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Najveći pojedinačni skok vrijednosti od 20 milijuna eura ostvarilo je deset igrača, među kojima su Enzo Fernandez koji vrijedi 120 milijuna eura), Rayan Cherki (110) i Joao Pedro (100). Na samom vrhu Premier lige i dalje suvereno vlada Erling Haaland s procijenjenih 220 milijuna eura, čime ujedno dijeli status najskupljeg nogometaša svijeta s Barceloninim Lamineom Yamalom.

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