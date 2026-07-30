Rijeka je srušila Derry City i prošla dalje, a u džep već spremila 350 tisuća eura! Slijedi okršaj s Ilvesom i lov na milijune
Evo koliko je Rijeka zaradila plasmanom u 3. pretkolo KL
Nogometaši Rijeke izborili su plasman u treće pretkolo Konferencijske lige nakon što su pobijedili Derry City 1-0 golom Adu-Adjeija te prošli dalje ukupnim rezultatom 2-0. Momčad Matjaža Keka u 3. kolu kvalifikacija igrat će protiv finskog Ilvesa.
Riječani su prolaskom u daljnju fazu natjecanja u džep pospremili lijep iznos. Plasmanom u treće pretkolo zaradili su 350 tisuća eura. U Konferencijskoj ligi se za sudjelovanje u svakom kolu kvalifikacija dobije 175 tisuća eura. Ako se Riječani plasiraju u grupnu fazu tog natjecanja, mogli bi zaraditi nevjerojatnih 3.27 milijuna eura koliko se dobije plasmanom. Da bi izborili grupnu fazu natjecanja, momčad Matjaža Keka mora izbaciti dva protivnika.
Za tjedan dana Rijeku čeka utakmica protiv finskog Ilivesa, a uzvrat je na rasporedu za dva tjedna.
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