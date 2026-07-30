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LOVA DO KROVA

Evo koliko je Rijeka zaradila plasmanom u 3. pretkolo KL

Piše Issa Kralj,
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Evo koliko je Rijeka zaradila plasmanom u 3. pretkolo KL
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Derry, Sjeverna Irska - Utakmica 2. kola kvalifikacija UEFA Konferencijske lige HNK Rijeke protiv Derry Cityja | Foto: Vigo Mavrovic/HNK Rijeka/PIXSELL
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Rijeka je srušila Derry City i prošla dalje, a u džep već spremila 350 tisuća eura! Slijedi okršaj s Ilvesom i lov na milijune

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Nogometaši Rijeke izborili su plasman u treće pretkolo Konferencijske lige nakon što su pobijedili Derry City 1-0 golom Adu-Adjeija te prošli dalje ukupnim rezultatom 2-0. Momčad Matjaža Keka u 3. kolu kvalifikacija igrat će protiv finskog Ilvesa.

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Riječani su prolaskom u daljnju fazu natjecanja u džep pospremili lijep iznos. Plasmanom u treće pretkolo zaradili su 350 tisuća eura. U Konferencijskoj ligi se za sudjelovanje u svakom kolu kvalifikacija dobije 175 tisuća eura. Ako se Riječani plasiraju u grupnu fazu tog natjecanja, mogli bi zaraditi nevjerojatnih 3.27 milijuna eura koliko se dobije plasmanom. Da bi izborili grupnu fazu natjecanja, momčad Matjaža Keka mora izbaciti dva protivnika. 

Derry, Sjeverna Irska - Utakmica 2. kola kvalifikacija UEFA Konferencijske lige HNK Rijeke protiv Derry Cityja
Derry, Sjeverna Irska - Utakmica 2. kola kvalifikacija UEFA Konferencijske lige HNK Rijeke protiv Derry Cityja | Foto: Vigo Mavrovic/HNK Rijeka/PIXSELL

Za tjedan dana Rijeku čeka utakmica protiv finskog Ilivesa, a uzvrat je na rasporedu za dva tjedna. 

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