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Evo koliko još Dinamo mora zaraditi od transfera i za koje igrače ima najviše upita...
’Modri’ su za 2026. planirali barem 27 milijuna eura prihoda od transfera, a još nisu ni blizu. Za Domingueza pravih ponuda nema, a ako ih i bude, Barceloni ide 30 posto transfera...
Dinamo je sredinom prosinca prošle godine objavio financijske planove za 2026. Uprava "modrih" planirala je prihode od 70 milijuna eura, a ukupni rashodi planirani su u iznosu od 68,8 milijuna eura te je ukupni višak prihoda nad rashodima planiran u iznosu od 1,2 milijuna eura.
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