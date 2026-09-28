Evo koliko koštaju ulaznice za Ajax i kad će ići u prodaju. 'Bili' su spremni za europski spektakl

Hajduk je objavio detalje prodaje ulaznica za dvoboj s Ajaxom u ligaškoj fazi Konferencijske lige. Splićani će nizozemskog velikana ugostiti u četvrtak, 15. listopada, na Poljudu, a susret počinje u 18.45 sati. Prodaja ulaznica počinje u utorak, 29. rujna, u 10 sati. U početku će ulaznice moći kupiti samo aktivni članovi Hajduka, dok je za sjevernu tribinu članstvo uvjet za kupnju tijekom cijele prodaje.

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Članstvo je moguće aktivirati putem interneta ili osobnim dolaskom u Odjel za članstvo na Poljudu, nakon čega član odmah stječe pravo na kupnju ulaznice. Cijene ovise o tribini. Za zapad treba izdvojiti 65 eura, odnosno 32,50 eura za djecu, dok je ulaznica za istok 50 eura, a dječja 25 eura. Sjever i jug stoje po 30 eura, uz iznimku dječje ulaznice za jug koja iznosi pet eura.

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Ulaznice će biti dostupne putem interneta, u Odjelu za članstvo na Poljudu te u Hajdukovim fan shopovima. Prodaja na Poljudu namijenjena je isključivo članovima i odvijat će se od 8 do 20 sati. Ako ulaznice ne budu rasprodane ranije, preostali kontingent bit će moguće kupiti i na dan utakmice. Prodaja na kućicama oko Poljuda počet će u 16 sati.