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HAJDUK U EUROPI

Evo koliko koštaju ulaznice za Ajax i kad će ići u prodaju. 'Bili' su spremni za europski spektakl

Piše Ivan Kužela,
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Evo koliko koštaju ulaznice za Ajax i kad će ići u prodaju. 'Bili' su spremni za europski spektakl
Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 07. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Hajduk je rasplamsao euforiju i objavio kad će u prodaju i koliko će koštati karte; ulaznice za Ajax u prodaji su od 29. rujna, a članovi imaju prednost. Cijene idu od 30 do 65 eura, a Poljud iščekuju tribine ispunjene do vrha

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Hajduk je objavio detalje prodaje ulaznica za dvoboj s Ajaxom u ligaškoj fazi Konferencijske lige. Splićani će nizozemskog velikana ugostiti u četvrtak, 15. listopada, na Poljudu, a susret počinje u 18.45 sati. Prodaja ulaznica počinje u utorak, 29. rujna, u 10 sati. U početku će ulaznice moći kupiti samo aktivni članovi Hajduka, dok je za sjevernu tribinu članstvo uvjet za kupnju tijekom cijele prodaje.

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Članstvo je moguće aktivirati putem interneta ili osobnim dolaskom u Odjel za članstvo na Poljudu, nakon čega član odmah stječe pravo na kupnju ulaznice. Cijene ovise o tribini. Za zapad treba izdvojiti 65 eura, odnosno 32,50 eura za djecu, dok je ulaznica za istok 50 eura, a dječja 25 eura. Sjever i jug stoje po 30 eura, uz iznimku dječje ulaznice za jug koja iznosi pet eura.

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Hajduk i Lokomotiva sastali se u 05. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Ulaznice će biti dostupne putem interneta, u Odjelu za članstvo na Poljudu te u Hajdukovim fan shopovima. Prodaja na Poljudu namijenjena je isključivo članovima i odvijat će se od 8 do 20 sati. Ako ulaznice ne budu rasprodane ranije, preostali kontingent bit će moguće kupiti i na dan utakmice. Prodaja na kućicama oko Poljuda počet će u 16 sati.

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