Evo koliku plaću je Džeko tražio od Hajduka. Veću i od Petkovića

Gdje ima dima, ima i vatre. Bilo ih je, u ovom slučaju, ali zapelo je u pregovorima. Edin Džeko (39) napušta Fenerbahče i traži novu destinaciju gdje će nastaviti karijeru, a ponovno je u igri bio Hajduk.

Torcida pozdravlja Džeku

Zapelo je, doznaje Tportal, kada su čelnici splitskog kluba saznali koliku plaću bh. dijamant očekuje. U Feneru je zarađivao četiri milijuna eura po sezoni dok je od Hajduka tražio dvostruko manji iznos, odnosno dva milijuna eura.

Više od Livaje i Petkovića

Time bi debelo nadmašio Marka Livaju, najboljeg i najplaćenijeg igrača Splićana, koji dobiva oko 1,3 milijuna eura neto godišnje.

I ne samo to, Džeko bi po traženom iznosu bio uvjerljivo najplaćeniji igrač HNL-a! Plaćeniji i od Brune Petkovića, koji godišnje zarađuje 1,8 milijuna eura neto i najplaćeniji je igrač HNL-a.

- Da su Hajduk vodili sposobniji ljudi, moglo ga se dovesti u siječnju ove godine ili sada, u to sam siguran. U siječnju bi sigurno došao, privukla bi ga Hajdukova borba za titulu. Bio je spreman doći - rekao je u razgovoru za Sportklub Džekin kum Senijad Ibričić i dodao:

- Ako se promijeni struktura vodećih ljudi u klubu, realne su šanse da se razgovara. On je zainteresiran i slobodan, spreman je za razgovor, no s ovom upravom, to je teško.

'Džeko se nudi klubovima'

Turski novinar Sercan Hamzaoğlu izvijestio je da Džekin menadžer nudi svojeg klijenta klubovima u Turskoj.

- Edin Džeko, koji je napustio Fenerbahče, ima nekoliko opcija pred sobom. Njegov menadžer nedavno je održao sastanak s Başakşehirom i ponudio im Džeku. Trener Çağdaş Atan smatra da bi Džeko bio koristan dodatak momčadi. Ipak, službena ponuda još nije stigla - napisao je i nastavio:

- Još nekoliko klubova iz Süper Lige pokazuje interes za bosanskohercegovačkog napadača. Džeko želi igrati nogomet još jednu sezonu i potpisat će za klub koji mu ponudi najbolji ugovor.