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HAJDUK - DINAMO (15.00)

Evo najizglednijeg sastava Hajduka za derbi: U prvih 11 neočekivano upada novo ime?

Piše Tomislav Gabelić,
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Evo najizglednijeg sastava Hajduka za derbi: U prvih 11 neočekivano upada novo ime?
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Vardarac i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Dennis može biti jedna od opcija, on je igrač koji može igrati na tri-četiri pozicije, ali u zadnje vrijeme smo na mjestu stopera igrali s Marešićem i Racijem, kaže Garcia, koji s Hajdukom još nije pobijedio Dinamo

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Nakon nikad dulje, trotjedne reprezentativne stanke, hrvatska nogometna liga vraća nam se na najbolji mogući način, najvećim derbijem, i to na najboljoj mogućoj pozornici, na Poljudu. Ranjenom Hajduku, koji je pretrpio bolan poraz na Rujevici, stiže najveći suparnik Dinamo, koji je, prema priznanju trenera Marija Kovačevića, bio u mini krizi.

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Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk VIDEO
Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Nema Pajazitija

- Nakon ispadanja od Vikinga došlo je do malog pada, neki su izgubili formu, od nekih smo više očekivali, pogotovo od igrača na krilima. Bila je mala kriza, priznajemo to, ali neki su došli i kasnije i nisu mogli odmah biti pravi. Zato je ova pauza dobro došla, najavljivao sam da budemo bolji i kvalitetniji, to i očekujem - kazao je Kovačević, koji na Poljud dolazi bez kapetana Mišića, s upitnim Stojkovićem...

Trener Hajduka, s druge strane, najavio je kako njegova momčad ide po sva tri boda, kao i uvijek, u svakoj utakmici. Njemu nedostaje Pajaziti, a svi ostali standardni igrači trebali bi mu biti na raspolaganju.

- Vidjet ćemo koga ćemo koristiti, igrači su se nakon zasluženog odmora vratili u dobrom stanju, dobro su radili i prije i sada i tu se ništa nije mijenjalo, imaju isti apetit i energiju. Čeka nas težak raspored, spremni smo fizički, nadam se da ćemo to pokazati i na terenu – kazao je Garcia, koji, prema svemu sudeći, neće puno mijenjati početnu postavu, ako uopće bude nešto i mijenjao u odnosu na uobičajeni sastav.

NAJAVA ZA DINAMO Garcia: Livaja neće startati u derbiju. Modrić? Rekao sam mu da dobivamo i naljutio ga, haha
Garcia: Livaja neće startati u derbiju. Modrić? Rekao sam mu da dobivamo i naljutio ga, haha

Hadžikadunić umjesto Racija?

Garcia je najavio da Livaja neće startati, kao i da nema ozlijeđenog Pajazitija, što znači da bi uz Del Morala u veznom redu mogao startati Fayad, a ispred njih dvojice Dalisson.

Drugi upitnik je Hadžikadunić, koji još uvijek nije startao u prvenstvenoj utakmici, a nameće se kao ozbiljno rješenje na mjestu stopera, ako trener Hajduka procijeni da je Raci izgubio samopouzdanje nakon lošeg izdanja u Rijeci te nakon što je odigrao dvije utakmice za Kosovo. Ne manje važno, Hadžikadunić je dovoljno visok, snažan i skočan da se može nositi s najopasnijim Dinamovim napadačem Beljom.

- Dennis može biti jedna od opcija, on je igrač koji može igrati na tri-četiri pozicije, ali u posljednje vrijeme smo na mjestu stopera igrali s Marešićem i Racijem. Imamo više opcija, vidjet ćemo - zagonetan je Garcia, koji bi, prema dostupnim informacijama, danas mogao krenuti sa Silićem na golu, Acapandieom, Marešićem i Hrgovićem u zadnjoj liniji, veznim redom u sastavu Del Moral i Fayad, ispred njih dvojice trebao bi zaigrati Dalisson, na krilima Bamba i Šotiček te u vršku napada Šego.

Kako stvari stoje u ovom trenutku, ako se ne dogodi neki iznenadni obrat, Hadžikadunić je jedino moguće iznenađenje u postavi. Ne i Dendoncker, koji još uvijek nije u potrebnoj formi.

- Leander još uvijek ima problema. Trenirao je proteklih dana s nama, naša je ideja da bude u kadru, a dogodi li se neka situacija, može ući s klupe. Želi pomoći, igrati, ali pratit ćemo situaciju u idućem razdoblju. Ideja je da bude na terenu u idućim utakmicama ako ga budemo trebali. Treba mu vremena da vrati osjećaj, ali on je jak momak, ima mentalitet, želi pomoći i vidjet ćemo u kojoj mjeri nam može pomoći.

Potencijalnih 11 Hajduka: Silić - Acapandie, Marešić, Raci, Hrgović - Fayad, Del Moral - Bamba, Dalisson, Šotiček - Šego

Učinak Hajduka i Dinama ove sezone

Foto: Sofascore za 24sata
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