Evo rasporeda za novu sezonu Svjetskog kupa! Kranjska Gora dobila povoljniji termin za utrku

Prošlog tjedna u Portorožu sastao se pododbor za Svjetski kup u alpskom skijanju, koji je potvrdio kalendar za sezonu 2026./27. Međunarodna skijaška federacija najavila je čak 43 utrke u muškoj i 40 utrka u ženskoj konkurenciji, što je osjetan porast u odnosu na netom završenu sezonu, kada je održano 36 utrka za skijaše i 37 za skijašice.

Početak sezone ostat će identičan prošlogodišnjem. Skijaška karavana tradicionalno će otvoriti sezonu krajem listopada u Söldenu, a tri tjedna kasnije seli se na krajnji sjever, u finski Levi. Skijaši i skijašice zajedno će posjetiti i austrijski Gurgl, domaćina drugog slaloma i treće utrke sezone, nakon čega slijedi američka turneja.

Skijaši će, kao i prošle godine, nastupiti u Copper Mountainu, no ovaj put bez skijašica, koje su ondje lani vozile slalom i veleslalom. Muški program ostao je nepromijenjen, na rasporedu su superveleslalom i veleslalom. U isto vrijeme skijašice će nastupiti u Killingtonu, koji prošle sezone nije bio domaćin utrka.

Noćni slalom u Madonni di Campiglio pomaknut je s početka siječnja na 23. prosinca, čime je FIS dodatno zgusnuo talijanski dio sezone za skijaše. Već 18. i 19. prosinca na rasporedu su spust i superveleslalom u Val Gardeni, zatim 20. i 21. prosinca veleslalom i slalom u Alta Badiji, pa utrka u Madonni. Nakon kratke božićne stanke skijaši će 28. i 29. prosinca nastupiti u Bormiju.

Znatno je promijenjen i termin muških utrka u Kranjskoj Gori. Program je pomaknut s početka ožujka na 3. i 4. siječnja, u terminu u kojem se nekoć održavala Snježna kraljica. Sukladno tome, ženske utrke pomaknute su s početka siječnja na 29. i 30. siječnja, odmah nakon Jasne.

Veliko je iznenađenje što skijašice sljedeće sezone neće nastupiti u švedskom Åreu, jednoj od tradicionalnih postaja Svjetskog kupa. Uz to, u ženskom kalendaru postoje i dvije nepoznanice. FIS je objavio da će se 22. prosinca održati slalom u Francuskoj, ali još nije poznato koje će skijalište biti domaćin. Također, još nije određen domaćin spusta i superveleslaloma zakazanih za 9. i 10. siječnja.

Finale opet u Americi, a SP u Švicarskoj

S druge strane, austrijski Gosau zamijenio je Lienz i prvi će put biti domaćin utrka Svjetskog kupa, koje su na rasporedu 4. i 5. siječnja. Važno je istaknuti kako će se od 1. do 14. veljače održati Svjetsko prvenstvo u skijanju, a a domaćin će biti švicarska Crans-Montana.

Finale sezone ponovno će ugostiti američki Sun Valley, koji je tu čast imao i u sezoni 2024./25. Utrke na Sljemenu nema ni ove sezone, s obzirom na to da radovi na novoj četverosjedežnici još uvijek nisu završeni.