Obavijesti

Sport

Komentari 8
OTKRIVAMO PLUS+

Evo s kojih 11 Hajduk ide na Rijeku: Livaja opet na klupi!

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
Evo s kojih 11 Hajduk ide na Rijeku: Livaja opet na klupi!
Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice 13. kola SuperSport HNL-a između Hajduka i Osijeka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Pajaziti će na Rujevici krenuti umjesto Sigura, koji je umoran od reprezentacije

Naravno da im nećemo prepustiti posjed i čekati što će se dogoditi. Moja momčad želi dominirati i igrati, i tako ćemo se i postaviti na Rujevici. Uostalom, da kažem i nešto drugačije nitko mi ne bi vjerovao, kazao je dobro raspoloženi trener Hajduka Gonzalo Garcia uoči gostovanja na Rujevici. Rijeka i Hajduk igraju u subotu od 18 sati (MAXSport 1).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Najbizarnije ozljede sportaša: 'Veseljko' se smrznuo skijašu, Rapaića ozlijedila karta
IMA TU SVEGA

FOTO Najbizarnije ozljede sportaša: 'Veseljko' se smrznuo skijašu, Rapaića ozlijedila karta

Cole Palmer, igrač Chelseaja vrijedan 120 milijuna eura, slomio je nožni palac u svojoj kući. Kaže da je slučajno udario nogom u vrata. No, nije on jedini. Bilo je među sportašima, pa i hrvatskima, mnogo slučajeva bizarnijih ozljeda
Dinamo će biti aktivan na zimu! U Maksimir bi trebao stići novi napadač i pojačanje u obrani...
JOŠ IGRAČA

Dinamo će biti aktivan na zimu! U Maksimir bi trebao stići novi napadač i pojačanje u obrani...

U Dinamo bi u siječnju mogao doći napadač iz japanske lige koji je u 33 utakmice zabio 13 golova te bek iz Vukovara koji je očito zadivio "modre" kada je igrao protiv njih i nanio im poraz

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025