Pajaziti će na Rujevici krenuti umjesto Sigura, koji je umoran od reprezentacije
OTKRIVAMO PLUS+
Evo s kojih 11 Hajduk ide na Rijeku: Livaja opet na klupi!
Čitanje članka: 3 min
Naravno da im nećemo prepustiti posjed i čekati što će se dogoditi. Moja momčad želi dominirati i igrati, i tako ćemo se i postaviti na Rujevici. Uostalom, da kažem i nešto drugačije nitko mi ne bi vjerovao, kazao je dobro raspoloženi trener Hajduka Gonzalo Garcia uoči gostovanja na Rujevici. Rijeka i Hajduk igraju u subotu od 18 sati (MAXSport 1).
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku