Evo sastava Hajduka za danas: 'Majstori s mora' u Osijeku nisu pobijedili čak 654 dana...

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: < 1 min
Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Niko Sigur (21) propustit će utakmicu Osijeka i Hajduka. Prijavio je lakšu ozljedu. Neslužbeno - mogao bi to biti znak da odlazi iz splitskog kluba

Hajduk večeras od 18.30 sati igra kod Osijeka u četvrtom kolu HNL-a. Prema našim informacijama, splitski je klub trebao izaći u sastavu: Ivušić - Karačić, Šarlija, Raci, Melnjak - Pajaziti, Pukštas, Krovinović - Rebić, Bamba, Livaja (4-3-3).

