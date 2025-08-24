Niko Sigur (21) propustit će utakmicu Osijeka i Hajduka. Prijavio je lakšu ozljedu. Neslužbeno - mogao bi to biti znak da odlazi iz splitskog kluba
NEMA REBIĆA I SIGURA PLUS+
Evo sastava Hajduka za danas: 'Majstori s mora' u Osijeku nisu pobijedili čak 654 dana...
Čitanje članka: < 1 min
Hajduk večeras od 18.30 sati igra kod Osijeka u četvrtom kolu HNL-a. Prema našim informacijama, splitski je klub trebao izaći u sastavu: Ivušić - Karačić, Šarlija, Raci, Melnjak - Pajaziti, Pukštas, Krovinović - Rebić, Bamba, Livaja (4-3-3).
