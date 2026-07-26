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Evo što povratak Hezonje u NBA znači za hrvatsku reprezentaciju

Piše Ivan Kužela,
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Evo što povratak Hezonje u NBA znači za hrvatsku reprezentaciju
Zadar: Otvoreni trening hrvatske košarkaške reprezentacije uoči utakmice protiv Francuske | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Težak udarac za Hrvatsku! Hezonja se vraća u NBA i potpisuje za Cleveland, pa će reprezentaciji biti dostupan samo u kolovozu, a završnica kvalifikacija za SP bez njega bit će daleko teža

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Mario Hezonja vraća se u NBA ligu! Hrvatski košarkaš dogovorio je jednogodišnji ugovor s Cleveland Cavaliersima, objavio je NBA insajder Shams Charania. Dubrovčanin će tako nakon šest godina ponovno zaigrati u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta i za to vrijeme zaraditi minimalnu cifru od 2,8 milijuna dolara (2,5 milijuna eura).

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Foto: Dusan Milenkovic

Hezonjin povratak u NBA mogao bi se značajno odraziti i na hrvatsku reprezentaciju. Zbog obveza prema Cleveland Cavaliersima hrvatski reprezentativac bit će na raspolaganju izborniku samo tijekom kolovoškog reprezentativnog prozora, kada Hrvatsku očekuju kvalifikacijski susreti protiv Latvije i Nizozemske. Nakon toga više neće moći nastupati u preostalim utakmicama kvalifikacija koje se igraju tijekom NBA sezone.

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Hezonja, navijač 00:14
Hezonja, navijač | Video: twitter/mariohezonja

To predstavlja ozbiljan udarac za izabranike Tomislava Mijatovića jer će ostati bez jednog od svojih ključnih igrača u završnici borbe za plasman na Svjetsko prvenstvo. Hrvatska se nalazi u skupini K zajedno s Poljskom, Njemačkom, Latvijom, Nizozemskom i Islandom. U drugi krug kvalifikacija prenijela je 11 bodova, što je trenutačno dovoljno za drugo mjesto, dok vodeća Poljska ima bod više.

Susret Hrvatske i Danske u pretkvalifikacijama za Svjetsko košarkaško prvenstvo
Susret Hrvatske i Danske u pretkvalifikacijama za Svjetsko košarkaško prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Prema dosadašnjim procjenama, Hrvatskoj bi tri pobjede u preostalih šest susreta trebale biti dovoljne za osiguravanje mjesta na Svjetskom prvenstvu. Posebno važni bit će dvoboji protiv Poljske, izravnog konkurenta u borbi za vrh skupine, a gostovanje kod Poljaka krajem studenoga moglo bi imati presudnu ulogu u raspletu kvalifikacija.

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