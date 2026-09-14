Evo što su čitatelji 24sata rekli o budućnosti Marija Kovačevića: Većina ih je složna u mišljenju!

Nakon šokantnog poraza Dinama od Osijeka (2-4) u sedmom kolu HNL-a, objavili smo na portalu 24sata anketu s naslovom 'Treba li Dinamo smijeniti trenera Marija Kovačevića', koji je lani odveo momčad do dvostruke krune i europskog proljeća u Europskoj ligi, gdje su "modri" ispali od Genka.

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Pokretanje videa... VIDEO Dinamo - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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U anketi 24sata glasovalo je preko 3000 čitatelja, a većina ih dijeli mišljenje. Naime, čak 76 posto čitatelja, točnije njih 2647, glasovalo je kako bi Dinamo trebao otpustiti Kovačevića.

Međutim, bivši trener Slavena i Varaždina i dalje ima podršku pojedinih navijača. Njih 24 posto, odnosno 815, želi da Kovačević ostane na klupi zagrebačkog kluba, koji ne bi trebao povlačiti drastične poteze. Barem ne prije prvog kola Europske lige protiv Hapoela u Bukureštu.